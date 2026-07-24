Patrullaje municipal frustra robo de cables en estación de Metro en Villa Alemana

Un patrullaje preventivo realizado por inspectores de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitió la detención de un hombre que fue sorprendido en flagrancia mientras sustraía cableado eléctrico del tendido ferroviario en las inmediaciones de la Estación Villa Alemana de EFE Valparaíso.

El procedimiento se registró cerca de las 22:40 horas de este jueves 23, cuando personal de Patrulla Táctica realizaba labores de vigilancia y fiscalización en el sector. Durante el recorrido, los funcionarios detectaron a un individuo manipulando y extrayendo cableado perteneciente a la infraestructura eléctrica del servicio ferroviario.

Al advertir la presencia de los inspectores municipales, el sujeto huyó a pie por las calles del sector. De inmediato, los funcionarios iniciaron un seguimiento controlado que culminó con su interceptación y detención en la intersección de las calles Progreso y Berlín, sin que se registraran lesiones ni incidentes durante el procedimiento.

Tras la detención, se constató la afectación al tendido eléctrico producto de la sustracción de cableado. Los inspectores resguardaron el sitio del suceso, documentaron la evidencia y coordinaron la concurrencia de Carabineros de Chile, que asumió el procedimiento oficial, recibió la denuncia y trasladó al detenido para su posterior control de detención, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

El alcalde Nelson Estay destacó que "la presencia permanente de nuestros patrullajes preventivos está dando resultados concretos en la comuna. Nuestros inspectores actuaron con rapidez y profesionalismo, logrando detener en flagrancia a una persona que estaba afectando infraestructura crítica para miles de usuarios del transporte público. Seguiremos fortaleciendo el trabajo coordinado con Carabineros para entregar mayor seguridad a nuestros vecinos".

Desde el municipio señalaron que este procedimiento forma parte del despliegue permanente que realizan los equipos de Seguridad Pública en distintos sectores de Villa Alemana, con patrullajes preventivos orientados a prevenir delitos, proteger la infraestructura pública y reforzar la coordinación con las policías frente a hechos delictuales.

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