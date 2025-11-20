Patrullaje aéreo de un dron permitió detener a dos delincuentes que robaron cadena a una mujer en el centro de Viña del Mar

Un patrullaje aéreo mediante la tecnología de un dron permitió a Carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar detener a dos delincuentes que cometieron un robo por sorpresa en la calle Traslaviña del centro de la Ciudad Jardín.

Las imágenes del dispositivo aéreo permitió a los uniformados obtener las características físicas y de las vestimentas de los individuos, los cuales sustrajeron una cadena desde el cuello de una transeúnte en la comuna.

Si bien, los dos antisociales abordaron rápidamente la locomoción colectiva para escapar del sitio del suceso, lo cierto es que el dron alertó a los carabineros, quienes los interceptaron a sólo metros de distancia, en el cruce de calle Quinta con Álvarez.

Cabe hacer presente que los dos detenidos –que tienen 18 años y presentan ambos antecedentes policiales– serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía para pasar a su audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos.

