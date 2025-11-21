Patrulla de Carabineros colisionó con camión de alto tonelaje en la ruta 68 de Valparaíso

Nuevamente un vehículo de Carabineros se vio involucrado en un accidente de tránsito registrado en la región de Valparaíso.

Esta vez se trató de la colisión entre un camión con un vehículo de la policía uniformada en la salida de Curauma hacia la ruta 68.

El accidente de tránsito involucró a una máquina de alto tonelaje y a una patrulla, pero no se reportan personas lesionadas por el hecho.

El siniestro vial ocasionó algo de congestión en la ruta 68, en dirección a Santiago, por lo que se hizo un llamado a conducir con precaución.

Cabe recordar que a fines de octubre una camioneta de Carabineros colisionó con otro vehículo en la parte alta de Viña del Mar, dejando a este último volcado.

En tanto, el 10 de noviembre pasado, otra patrulla policial colisionó con un vehículo particular en la plaza Sotomayor de Valparaíso, dejando alta congestión.

