Paso Los Libertadores volverá a cerrar en ambos sentidos por condiciones climáticas

El paso fronterizo Los Libertadores volverá a estar cerrado este jueves en ambos sentidos para todo tipo de vehículos y se evaluará la situación para el viernes.

Así lo determinó el Comité de Coordinación Chilena y Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor, que informó que la decisión se adoptó debido a las "inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera, situación que afectaría una transitabilidad segura para los usuarios".

Vale recordar que el paso estuvo abierto brevemente este miércoles. En ese sentido, la Delegación Presidencial de Los Andes consigna que, por lo mismo, "se suspende de forma preventiva, el tránsito internacional para todo tipo de vehículos".

Asimismo, la entidad complementó su información diciendo que "se actualizará mediante este único medio oficial la situación del Sistema Integrado Cristo Redentor, relacionada a la transitabilidad para el día viernes 11 de septiembre, de acuerdo a los seguimientos de las condiciones climáticas y de transitabilidad de la ruta".

PURANOTICIA