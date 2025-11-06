Paso Los Libertadores suspenderá el tránsito internacional debido a trabajos en el sistema de cámaras en el lado argentino

El equipo de coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores comunicó que a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que el tránsito internacional estará suspendido momentáneamente durante este jueves 6 de noviembre.

Esta decisión se debe a algunas reparaciones que se van a realizar en el sistema de cámaras del túnel internacional, a realizar por la Vialidad Nacional Argentina.

"Se informa la suspensión momentánea del tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este jueves 6 de noviembre, entre las 20:00 a 23:00 horas", señalaron desde el equipo coordinador del paso fronterizo ubicado en Los Andes.

De igual forma, indicaron que cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente a través de las redes sociales.

"Los invitamos a monitorear las cuentas de twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje", agregaron desde el Sistema Integrado Cristo Redentor.

PURANOTICIA