Paso Los Libertadores reabre tras evaluación favorable de las condiciones climáticas

El Comité de Coordinación de Chile y Argentina resolvió reabrir este viernes, a contar de las 11:00 horas, el paso fronterizo Los Libertadores para todo tipo de vehículos.

La decisión se tomó "de acuerdo a los informes técnicos favorables sobre la transitabilidad y condiciones climáticas de ambas vialidades".

Las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina cerrarán a las 19:00 horas de ambos países. En tanto, el túnel internacional lo hará a las 21:00 horas.

Desde la entidad invitaron a monitorear e informarse solamente por las cuentas oficiales en X (ex Twitter): @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para conocer las condiciones del paso fronterizo antes de realizar un viaje al país trasandino.

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