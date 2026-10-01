Amplio despliegue de Bomberos por violento incendio estructural en Concón

Un incendio estructural moviliza durante la mañana de este jueves a ocho unidades de Bomberos de Viña del Mar hasta la comuna de Concón.

La emergencia se desarrolla en la intersección de calle 13 con Santa Margarita, donde equipos de emergencia trabajan para controlar el avance de las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, el fuego afecta a un local comercial, existiendo además peligro de propagación hacia estructuras cercanas.

Inicialmente se había informado que las llamas estarían afectando una vivienda.

Debido al procedimiento de emergencia, se hizo la recomendación a los conductores y a los peatones a transitar con precaución por el sector.

PURANOTICIA