Armada emite aviso de marejadas para la costa de Valparaíso durante el fin de semana

La Armada de Chile emitió un aviso de marejadas que afectará a gran parte del litoral nacional durante este fin de semana, incluyendo la costa de la región de Valparaíso.

De acuerdo con el informe de la Primera Zona Naval, el fenómeno se extenderá desde el Golfo de Penas hasta Arica, además del archipiélago Juan Fernández, con oleaje proveniente del oeste/suroeste debido al paso de un sistema frontal por la zona sur.

En el caso del tramo comprendido entre el Golfo de Penas y Coquimbo, el inicio de las marejadas está previsto para la mañana del domingo 4 de octubre, mientras que la condición debería finalizar durante la misma jornada. Desde Coquimbo hasta Arica, en tanto, el término está previsto para el lunes 5 de octubre.

La autoridad marítima advirtió que los mayores efectos se registrarán durante los períodos de pleamar o marea alta, por lo que llamó a la comunidad a tomar precauciones durante esos horarios para evitar accidentes.

En ese sentido, la Armada recomendó evitar el tránsito por sectores rocosos y no ingresar al mar durante el desarrollo de las marejadas, además de no realizar actividades náuticas o deportivas sin la debida autorización.

El organismo también hizo un llamado a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas mientras permanezca vigente el aviso.

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