Brutal homicidio en Playa Ancha: sujeto asesina a hachazos a exyerno en su domicilio

Un hombre adulto fue detenido durante la madrugada de este jueves como presunto autor del homicidio de su exyerno, ocurrido durante la noche del miércoles en un inmueble ubicado en el cerro Playa Ancha, parte alta de la comuna de Valparaíso.

El fiscal de turno en el sitio del suceso, Germán Klug, explicó que el procedimiento se inició luego que familiares –menores de edad– encontraran a la víctima fallecida al interior del domicilio y dieran aviso inmediato a personal de Carabineros.

“El equipo ECOH de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, se trasladó hasta el sector, donde encontraron a un hombre adulto fallecido en el domicilio por un impacto con un objeto cortopunzante en la cabeza”, señaló el persecutor.

Según detalló Klug, la policía uniformada se dirige al lugar para resguardar el sitio del suceso, con el objetivo de que "el equipo mencionado realizara las diligencias”.

Una vez en el lugar, el fiscal en el sitio del suceso relató que analizaron la evidencia que se logra obtener con declaraciones de múltiples testigos y otros medios de prueba, logrando determinar que "la persona que habría ejecutado el homicidio se trataba del exsuegro de la víctima, un hombre también adulto".

Con estos antecedentes, detectives de la Brigada de Homicidios concurrieron hasta el domicilio del imputado, donde concretaron su detención durante la madrugada de este jueves, y "en posesión del arma homicida, correspondiente a un hacha".

Cabe hacer presente que el detenido pasará a audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, instancia en la que la Fiscalía solicitará las medidas cautelares correspondientes por este brutal homicidio que conmociona a Playa Ancha.

PURANOTICIA