Paso Los Libertadores cierra por pronóstico de precipitaciones en la alta cordillera

El Sistema Integrado Cristo Redentor informó el cierre preventivo del tránsito internacional por el paso fronterizo Los Libertadores debido al pronóstico de precipitaciones en la alta cordillera, condición que, según los informes técnicos de Vialidad de Chile y Argentina, no garantiza una transitabilidad segura.

La medida fue adoptada de manera conjunta por las coordinaciones fronterizas de ambos países y regirá durante este viernes 10 de julio, con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios que transitan por la ruta internacional.

El cierre comenzó el jueves 9 de julio con el bloqueo de barreras en Guardia Vieja a las 17:00 horas, mientras que en Uspallata la medida se aplicó desde las 18:00 horas. En tanto, el Túnel Internacional Cristo Redentor cerró a las 19:00 horas de Chile y a las 20:00 horas de Argentina.

Desde la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor indicaron que cualquier modificación en el estado de la ruta será informada oportunamente a través de los canales oficiales, por lo que recomendaron a los usuarios mantenerse atentos antes de programar sus viajes.

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