Paso Los Libertadores cerrará de manera preventiva a partir de este viernes por ingreso de sistema frontal

El Sistema Integrado Cristo Redentor cerrará de manera preventiva a partir de este viernes por el ingreso de un sistema frontal que podría generar riesgos para una transitabilidad segura en el paso fronterizo.

A través de un comunicado, la delegacion Presidencial Provincial de Los Andes informó que "se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que, por decisión de las coordinaciones de Chile y Argentina y en conjunto con ambas vialidades, se procederá al cierre preventivo de este paso fronterizo debido al ingreso de un sistema frontal que podría generar riesgos para una transitabilidad segura en el corredor internacional".

El tránsito se suspenderá en Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina) a partir de este viernes 20 desde las 11:00 hora de Chile y Argentina. El túnel cerrará a partir de las 13:00 horas de Chile y Argentina.

La delegación agregó que "cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente".

Finalmente, indicaron que "invitamos a monitorear las cuentas de twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador y el canal oficial de Whatsapp de la Unidad de Pasos Fronterizos, para mantenerse informado sobre las condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje".

PURANOTICIA