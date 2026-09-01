Paso fronterizo Los Libertadores reabre para todo tipo de vehículos tras reportarse mejoras en las condiciones meteorológicas

El Sistema Integrado Cristo Redentor informó que el paso fronterizo Los Libertadores estará abierto para todo tipo de vehículos a contar de este martes 1 de septiembre.

Vale recordar que este lunes 31 de agosto solo se permitió el cruce de vehículos de carga, debido a las condiciones meteorológicas y de transitabilidad en la cordillera.

Sin embargo, después de una reunión del comité binacional, autoridades tanto de Chile como de Argentina constataron condiciones meteorológicas más favorables.

De esta manera, el paso fronterizo en Los Andes estará habilitado este martes 1 y miércoles 2, entre las 08:00 y 20:00 horas de Chile, y entre las 09:00 y 21:00 horas de Argentina, para vehículos particulares, transporte de pasajeros y carga.

Además, desde este martes se extenderá el horario de invierno de 12 horas, medida que se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas permitan funcionar en jornada de 24 horas, tal como acontecía hasta antes de los temporales de julio.

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