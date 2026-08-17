Paso fronterizo Los Libertadores reabre luego de 34 días cerrado: tránsito será exclusivo para transporte de carga

Luego de permanecer cerrado durante 34 días, el paso fronterizo Los Libertadores, parte del Sistema Integrado Cristo Redentor, reabrirá sus puertas a partir de este martes 18 de agosto. La medida contempla una modalidad especial y diferida, enfocada exclusivamente en el transporte internacional de carga, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de camiones entre Chile y Argentina.

Respecto a la logística y los acuerdos alcanzados, el delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló la dinámica de funcionamiento que regirá en la alta cordillera:

"Este día martes se abre la frontera entre Chile y Argentina por el paso Cristo Redentor. El acuerdo que se ha establecido entre ambos gobiernos es que de martes a jueves se usen las pistas desde Argentina a Chile, dos pistas de bajada hasta Guardia Vieja, es decir, hasta el control de Carabineros, de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Ahora bien, viernes y sábado será al revés, de subida, es decir, de Chile a Argentina, dos pistas, y eso es para facilitar el paso y la fluidez del paso de camiones, solo camiones, no habrá automóviles".

En esa línea, Millones destacó la importancia de la reapertura para el flujo de mercancías y la actividad económica, particularmente para el traslado de carga hacia los puertos y distintos sectores productivos:

"Esa es la medida que se ha establecido para facilitar el flujo de camiones hacia y desde Argentina para que lleguen finalmente a los puertos o a las diferentes actividades económicas que están esperando la carga transandina y chilena".

SEGURIDAD Y TURISMO

Desde la Delegación Presidencial Provincial señalaron que, por ahora, no estará permitido el tránsito de vehículos menores ni buses de pasajeros, debido a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad en el corredor internacional durante esta etapa inicial.

"Las condiciones de Seguridad son indispensables. Por lo tanto, no se habilitará tránsito de otro tipo de vehículos para efectos de dar condiciones de seguridad a todos los usuarios, sistemas y personas", expresaron en el escrito.

En cuanto a una eventual reapertura para el turismo y los vehículos particulares, la autoridad indicó que las condiciones serán informadas posteriormente, una vez que existan las garantías necesarias para normalizar el tránsito:

"En una fecha oportuna se comunicará las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etc.), para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades".

Finalmente, la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes llamó a los usuarios a mantenerse informados antes de planificar sus desplazamientos hacia la cordillera, recomendando revisar los canales oficiales:

"A monitorear las cuentas de twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje".

PURANOTICIA