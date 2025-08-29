Paso fronterizo Los Libertadores estará cerrado este sábado por inestabilidad climática

Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó que la decisión se adoptó en virtud de los reportes de vialidad emanados tanto de Chile como de Argentina.
La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes comunicó la suspensión preventiva del tránsito internacional en el complejo fronterizo Los Libertadores.
En un comunicado, las autoridades informaron a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, que, "tras comunicaciones entre ambas coordinaciones, y en virtud de los reportes de vialidad chilena y argentina, se suspende de forma preventiva para este sábado 30 de agosto el tránsito internacional para todo tipo de vehículos".
Esto último se genera debido a las inestabilidades climáticas anunciadas en la cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios.
"Cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente", informaron desde la entidad de Gobierno.
De igual forma, hicieron un llamado a "monitorear las cuentas de twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje".
PURANOTICIA