Paseo Cousiño será sometido a intenso proyecto de mejoramiento para impulsar la revitalización del centro de Viña del Mar

Tras finalizar la remodelación de aceras en calle Arlegui y pronto a concluirlas en calle Valparaíso, el Municipio de Viña del Mar avanza en la recuperación del casco histórico con el proyecto de mejoramiento integral del emblemático paseo Cousiño.

Con una inversión superior a los $330 millones de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), la iniciativa municipal busca renovar el único paseo peatonal de la ciudad, potenciando el comercio, la seguridad y la vida urbana.

La intervención contempla una renovación estética y funcional, para crear un espacio que impulse la actividad económica y mejore la experiencia de quienes transitan por el centro fundacional de la Ciudad Jardín. Así es como las obras que se llevarán a cabo incluyen el cambio de pavimentos, modernización del sistema de aguas lluvias tanto en el eje Valparaíso - Viana como en el quese extiende hacia la plaza Sucre.

De igual forma, se eliminan las barreras arquitectónicas que permitan asegurar la accesibilidad universal para garantizar un desplazamiento seguro para todos. El proyecto considera la instalación de nuevas luminarias LED para mejorar la visibilidad nocturna y la eficiencia energética, de manera de potenciar la seguridad. También se reorganizará el flujo peatonal y demarcaciones para armonizar el tránsito de visitantes y la operación de los locales comerciales, con un ordenamiento espacial, la incorporación de mobiliario urbano de escaños y elementos modernos y funcionales.

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que "estamos avanzando en nuestra planificación estratégica y en el plan de recuperación del centro de la ciudad, con inversiones reales en el espacio público, como la renovación de veredas en calle Arlegui y calle Valparaíso, que hoy permiten a las personas mayores caminar con mayor seguridad; la recuperación del Teatro Municipal, con una agenda completamente activa; y el inicio próximo del proyecto del paseo Cousiño para que recupere su identidad, impulse a sus emprendedores gastronómicos y vuelva a ser un espacio de encuentro y disfrute para todos los vecinos”.

Cabe hacer presente que el proyecto técnico se encuentra en etapa de revisión por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para su aprobación final, paso previo indispensable para iniciar el proceso de licitación y posteriormente las obras.

PURANOTICIA