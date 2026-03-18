Pasarela de la Av. España de Valparaíso entra en fase final para su demolición: Municipio confirma que licitará ejecución de las obras

Nuevos antecedentes entregó la Municipalidad de Valparaíso respecto a la situación de la pasarela Balmaceda, ubicada en el sector Yolanda de la Avenida España, estructura que permanece inutilizable desde hace meses y cuya eventual demolición ya había sido adelantada por la casa edilicia que administra la alcaldesa Camila Nieto.

Desde el Municipio porteño informaron que la Dirección de Obras Municipales (DOM) ya emitió el decreto que establece la necesidad de retiro de la estructura, y que actualmente se está finalizando el decreto de demolición, el cual debiera quedar completamente tramitado durante esta semana, dando inicio formal al proceso.

Una vez cumplida esa etapa, se deberá avanzar en un proceso licitatorio que permita contratar a una empresa que ejecute las obras en este transitado sector de la avenida España, en un tramo que une justamente Valparaíso con Viña del Mar.

"Posteriormente, se deberá avanzar en una licitación pública que permita contratar a una empresa especializada para ejecutar las obras, dado que se trata de una intervención que supera la capacidad operativa municipal", señaló la entidad comunal a través de una declaración en la que abordaron los avances.

En paralelo, la casa edilicia administrada por el Frente Amplio (FA) indicó que se encuentran evaluando distintas alternativas que permitan resguardar la seguridad de los vecinos de este sector de la Ciudad Puerto.

En ese sentido, desde la gestión Nieto advirtieron que estas precauciones van a ser adoptadas tanto "durante como después del retiro de la estructura, considerando soluciones que faciliten el cruce peatonal en condiciones seguras".

Cabe recordar que esta situación afecta directamente a residentes de los cerros Los Placeres y Barón, además de estudiantes que utilizan este paso para desplazarse por el sector, especialmente hacia la Universidad Técnica Federico Santa María.

La eventual eliminación de la pasarela ya había generado preocupación en el Concejo Municipal. En ese contexto, el concejal Leonardo Contreras (RN) advirtió previamente sobre la necesidad de contar con medidas de mitigación, como una eventual semaforización peatonal, considerando el alto flujo de personas que cruzan por el lugar.

Por su parte, el concejal Jorge López también había planteado la importancia de priorizar la seguridad en este transitado sector de la Av. España hacia Viña del Mar, señalando que se trata de un punto de riesgo que requiere soluciones concretas.

De esta manera, el proceso entra ahora en una nueva etapa administrativa, a la espera de la tramitación final del decreto de demolición y del inicio de la licitación que permitirá concretar el retiro de la estructura, mientras siguen las dudas sobre las medidas definitivas que se implementarán para reemplazar este importante cruce peatonal.

(Imagen: Facebook Valparaíso Informa)

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