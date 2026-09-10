«Pasamos Agosto»: unos 800 adultos mayores participaron en malón de Villa Alemana

Cerca de 800 personas participaron en el Primer Malón del Adulto Mayor 2026 “Pasamos Agosto”, organizado por la Municipalidad de Villa Alemana, en una jornada que puso en el centro a las personas mayores de la comuna y que reflejó el compromiso de la administración municipal por generar espacios de participación, encuentro y recreación para este grupo de la población.

La actividad comenzó con el saludo y bienvenida del alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien compartió con los asistentes durante este evento de celebración y camaradería. Uno de los primeros espectáculos del encuentro fue la presentación de las dos parejas ganadoras del Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor, quienes dieron inicio así a la jornada con el baile nacional.

“Es una jornada espectacular, creo que es una vuelta de mano que nosotros hacemos como municipio para agradecer todo lo que las personas mayores han hecho por sus vidas, por sus ciudades, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos incluso. Se merecen actividades como ésta, un malón que une y les da vida para seguir adelante”, dijo el jefe comunal.

En su intervención, el alcalde Estay también abordó el proceso de orden y recuperación de espacios que se está impulsando en la comuna, destacando, entre otros ejemplos, el proyecto de pintado de locales comerciales del centro de Villa Alemana.

La actividad fue organizada por la Oficina del Adulto Mayor, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), y contempló una programación orientada a promover la participación, el encuentro y la recreación de las personas mayores de Villa Alemana.

Precisamente, el director de Desarrollo Comunitario, Pablo Gillibrand, dijo que “estamos muy felices acá junto al programa Vínculos, la Casa de Acogida, el Centro Diurno y las organizaciones funcionales de la comuna. Nuestro mandato es que en Villa Alemana al adulto mayor se le quiere, se le cuida y se le respeta. Este tipo de actividades fomentan la participación ciudadana y el envejecimiento activo”.

Las personas mayores que asistieron al malón “Pasamos agosto” manifestaron sentirse muy agradecidas por la atención que pone la Municipalidad a sus necesidades. Alexis Bastidas, por ejemplo, indicó que “me parece extraordinario que organicen esto porque nosotros ya lo hemos entregado todo y ahora viene la gratitud del alcalde, que nos considera bastante. Nosotros estamos quemando los últimos años, pero nos vamos a ir con alegría para el otro lado cuando nos toque irnos”.

María Yolanda Zúñiga contó que“es tercera vez que vengo. Es muy entretenido y se pasa bien, sirve para salir de la rutina. Me gusta lo que hace el alcalde porque nos toma mucho en cuenta y creo que eso es muy importante porque el adulto mayor a veces se deja de lado”. Lo mismo opinó Gloria Payacán quien señaló que “hay muchas personas que no salen de sus casas y esto les hace bien. Yo vine con compañeras del grupo de baile y lo hemos pasado excelente”.

Como parte de la jornada, el alcalde Nelson Estay aprovechó también de invitar a la comunidad a asistir a la final del Concurso de la Mejor Empanada de Pino de Villa Alemana, que se realizará este sábado 12 de septiembre en el Parque Cívico Belén y que contará con la presentación estelar del grupo Los Cuatro Cuartos.

PURANOTICIA