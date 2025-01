Pasajeros vivieron momentos de terror en el ascensor Barón de Valparaíso: "Con más vuelo, habríamos quedado como chicharras"

¡El susto de sus vidas! Así se puede definir la situación por la que atravesaron ocho personas al quedar atrapadas en el interior del ascensor Barón, ubicado en el cerro homómino de la comuna de Valparaíso.

Una de las afectadas –que pidió la reserva de su identidad– detalló que “gracias a Dios, todos los que íbamos en el carro que se empezó a devolver y chocó abajo, salimos bien. Nos rescató la misma funcionaria del ascensor. Por un costado pudimos salir y por la puerta trasera, ya que la puerta de entrada quedó desencajada y bloqueada”.

La misma pasajera agregó que “fue una experiencia terrible, para no volver a contarla. Con más vuelo, no lo contamos dos veces, porque habríamos quedado como chicharras. Pero Dios nos ama tanto, así que todos bien. Más que nada fue el susto”.

Otra de las afectadas relató a Puranoticia.cl que “estamos todos bien, a pesar de que el carro se devolvió, no nos pasó nada, pero es importante que la gente no use el ascensor”.

En el caso de quienes tenían pensado conocer y subirse al ascensor Barón para observar la panorámica de Valparaíso, se encontrarán con un cartel que advierte que está cerrado por mantención.

FALTA DE EXPERIENCIA Y MANTENCIONES

El concejal porteño Jorge López estuvo en el lugar los hechos y contó a Puranoticia.cl que “me indican que la persona que está trabajando ahí es nueva y al parecer no tenía la capacitación suficiente para poder conducir el transporte de la manera indicada. La persona que está encargada del manejo del ascensor debiera tener experiencia y que, al menos durante el primer período de trabajo, que alguien la acompañara”.

López, quien también es presidente regional del Partido de la Gente (PDG), indicó que “las mantenciones se hacen los miércoles y hemos tenido feriados dos miércoles seguidos, donde no se hicieron las mantenciones, por lo que me han informado. Sería importante implementar alguna medida de seguridad adicional en el sistema de ascensores”.

César Andrade, presidente de la Asociación de Usuarios y Usuarias de Ascensores de Valparaíso (Ascenval), manifestó a Puranoticia.cl que “un accidente como el que ocurrió en el cerro Barón no es algo nuevo. Basta con recordar dos hechos: el descarrilamiento del ascensor Concepción en 2020, donde personas resultaron lesionadas; y lo que pasó en el ascensor Cordillera cuando un carro, por distintas fallas, termina golpeando con la estación alta. Esto, no es algo nuevo y, ahí, es donde nos preguntamos ¿qué pasa con las mantenciones? ¿Cuál es la calidad de esas mantenciones?, ¿cómo se están haciendo?, ¿realmente tienen todo el equipamiento necesario los trabajadores del municipio para hacer esas mantenciones?”.

Andrade sostuvo que “hacer mantenciones sólo una vez al mes en estos aparatos que son antiguos, es muy poco. Por lo menos debiéramos tener dos mantenciones al mes. No sabemos si el Municipio está en condiciones de poder hacer eso, pero se requiere urgente hacer una revisión del tipo de mantenciones que se está haciendo. Esta situación es grave, por suerte no resultó nadie herido, pero nadie nos asegura que mañana no vuelva a suceder (un hecho similar) y, por eso, se requiere un plan de mantención mucho más exigente de lo que uno puede observar a simple vista, hoy en día”.

