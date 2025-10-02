Pasajeros del Tren Limache-Puerto participaron del simulacro regional de sismo y tsunami

Durante la mañana de este jueves se realizó un simulacro que emuló un terremoto con posterior tsunami en las costas de la región de Valparaíso.

Por ello, EFE Valparaíso se sumó a este ejercicio, el que fue catalogado como un éxito por parte de las autoridades y los pasajeros del Tren Limache-Puerto.

A eso de las 11:00 horas, las alertas SAE llegaron a los celulares, dando inicio al simulacro. A través de la megafonía de los trenes y estaciones, se informó a los usuarios que desde ese momento los trenes permanecerían detenidos en todo el servicio mientras se realizaba el ejercicio. En la zona costera, dos trenes fueron evacuados en estación Barón y Miramar, para que los usuarios se dirigieran a una zona segura.

Miguel Saavedra, Gerente General de EFE Valparaíso valoró la actividad y agradeció a los usuarios del Tren Limache-Puerto, comentando que el simulacro “se desarrolló de manera normal, nosotros detuvimos el servicio de trenes y en la zona costera se evacuaron dos trenes. En ese sentido, agradecemos la colaboración de los distintos pasajeros que participaron de manera adecuada, de manera normal en estos protocolos de emergencia que se efectuaron junto a nuestro personal que se dispuso para que este simulacro se desarrollara de forma adecuada”.

En ese sentido, EFE Valparaíso convocó al comité de emergencias para monitorear la ejecución del ejercicio en toda la red, el que se llevó a cabo sin dificultades.

María Isabel Gómez, usuaria del tren, se sumó al simulacro cuando el tren se detuvo en estación Barón y evacuó hacia la zona alta del Almendral, expresando que "tenemos que tener esa precaución, es súper bueno porque en cualquier momento puede venir algo. Muy buena la organización y todo bien controlado”.

Por su parte, Francisco Vilches, pasajero del servicio, agradeció la preparación de los equipos de EFE, explicando que fue "todo claro, todo ordenado, muy clara la información del conductor y la gente se tomó en calma toda la situación”.

El éxito de este simulacro fue fruto de una intensa preparación por parte de la empresa, ya que durante este año se han realizado una serie de ejercicios en las estaciones de la red, visualizando situaciones de riesgo, capacitando al personal y renovando la señalética de emergencia y evacuación en toda la red.

