Pasajero pierde la vida tras sufrir un paro cardíaco a bordo de una micro en Viña

Un hombre perdió la vida luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio a bordo de un microbús de la locomoción colectiva de Viña de Mar.

El conductor de la máquina de transportes detuvo su marcha en la calle San Antonio, a la altura de 13 Norte, debido a esta afección del pasajero.

De igual manera, se dio aviso de lo ocurrido a personal del SAMU de la Ciudad Jardín, que llegó rápidamente al lugar para intentar reanimarlo.

Sin embargo, infructuosos resultaron estos esfuerzos desplegados por los especialistas, confirmándose el fallecimiento de esta persona en el lugar.

PURANOTICIA