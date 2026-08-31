Partidos Liberal y Socialista acusan falencias y riesgos institucionales en reforma constitucional de seguridad del Gobierno

En medio del reinicio del debate legislativo sobre la agenda de orden público, las dirigencias de la centroizquierda y la oposición unificaron sus cuestionamientos frente a la propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Ejecutivo. Desde distintas sensibilidades del sector coinciden en que la iniciativa presenta profundas falencias de diseño, resta eficacia a las urgencias que demanda la ciudadanía en los barrios y plantea una riesgosa pretensión de sobrepasar los límites institucionalmente asignados a los demás poderes del Estado.

PARTIDO LIBERAL CUESTIONA DISEÑO

La vicepresidenta del Partido Liberal (PL), Loreto González, abordó en entrevista con Puranoticia.cl los cuestionamientos técnicos y de fondo al proyecto constitucional, recalcando que el foco del Ejecutivo debería estar puesto en implementar las herramientas legales e institucionales que ya se encuentran vigentes, en lugar de concentrarse en modificaciones a la Carta Magna cuya viabilidad parlamentaria es incierta.

A juicio de la dirigente liberal, la propuesta del Gobierno respondería principalmente a una reacción apresurada para mostrar avances en una de las materias de mayor sensibilidad ciudadana, dejando en segundo plano aspectos relacionados con su aplicabilidad y la técnica legislativa empleada:

“Yo creo que acá el gobierno está por ansiedad, porque su principal punto era la seguridad. Por ansiedad se está como trasladando a un punto que en realidad no es necesario”.

En esa misma línea, González advirtió sobre el impacto institucional de establecer estados de excepción prolongados, señalando que la iniciativa amplía las facultades presidenciales y desvía la atención de normativas que, a su juicio, deberían ser prioritarias, como la Ley de Seguridad Municipal y la Fiscalía Superterritorial:

“Establece numerales que en realidad no son necesarios. Y la pregunta es ¿cuál es el objetivo detrás de esto? ¿Necesitamos esta reforma? ¿Necesitamos declarar estos nuevos estados de excepción por 240 días que tiene el presidente la posibilidad de hacer muchas cosas, de relegar, de decomisar, de interceptar telecomunicaciones? ¿O en verdad tenemos que ponerle pino a las reformas que ya existen?”.

Asimismo, la vicepresidenta del PL rechazó tajantemente la idea de que su sector mantenga una postura obstruccionista en el Congreso, recordando que el Partido Liberal ha impulsado iniciativas vinculadas a seguridad, entre ellas, sanciones al reclutamiento de menores por parte del crimen organizado:

“Cuando dicen que la izquierda no tiene propuesta, mentira. Nosotros tenemos propuestas, el Partido Liberal ha presentado propuestas en esta materia”.

Finalmente, González apuntó a lo que considera una debilidad en la técnica legislativa utilizada por el Ejecutivo, particularmente por la forma en que se busca incorporar determinadas instituciones dentro de capítulos de la Constitución que, según sostuvo, no serían los adecuados:

“Hay un desconocimiento y una ignorancia sobre la arquitectura constitucional”.

PS APUNTA A CONCENTRACIÓN DE PODER

Desde el Partido Socialista (PS), el primer vicepresidente de la colectividad, Arturo Barrios, profundizó también en entrevista con Puranoticia.cl los cuestionamientos políticos a la administración central, acusando una falta de rigurosidad y escasa efectividad en el combate contra la delincuencia, pese a los constantes anuncios realizados por el Ejecutivo:

“Yo lo que creo, es que estamos ante un gobierno irresponsable, que falta la verdad de manera permanente, y que las equivocaciones son muchas”.

En su análisis, el dirigente socialista puso el foco en el riesgo institucional que implicaría otorgar mayores atribuciones al Poder Ejecutivo para la declaración de estados de excepción o la tipificación de conductas terroristas de manera unilateral, argumentando que ello podría afectar directamente la división republicana de poderes:

“En el ámbito de la seguridad, hemos dicho, reforma constitucional, no es posible, no tiene ningún sentido, ¿No? Dotar al presidente. O sea, si hay algo que constituye el la democracia, es la división de los tres poderes del estado”.

Barrios vinculó las intenciones de la propuesta gubernamental con una visión que calificó de autoritaria, cuestionando que el Ejecutivo avance en estas materias sin un diálogo suficiente con el Poder Judicial y el Poder Legislativo:

“Este es un gobierno de ultraderecha que tiene una visión de las cosas absolutamente desde el punto de vista autoritario”.

En el balance de la directiva socialista, el despliegue del Ejecutivo evidenciaría una marcada orientación ideológica, que a su juicio comprometería el equilibrio democrático al buscar imponer su propia agenda en materia de seguridad:

“Entonces la verdad es que este gobierno tiene una tiene un perfil de un gobierno de ultraderecha y que con aquello involucra ribetes autoritarios”.

De esta manera, ambas colectividades coincidieron en que la respuesta al problema de la delincuencia no pasa por impulsar reformas constitucionales apresuradas, sino por acelerar la tramitación de iniciativas concretas. Entre ellas, mencionaron el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero, una persecución más efectiva del crimen organizado y el fortalecimiento de la fiscalización territorial.

PURANOTICIA