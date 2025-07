Partido Socialista de Valparaíso ratifica a Nelson Venegas y a Mauricio Viñambres como sus candidatos a la Cámara por el Distrito 6

Mientras las dirigencias de los partidos políticos del oficialismo trabajan a toda máquina para afinar los últimos detalles de una lista parlamentaria única, en el Partido Socialista (PS) de la región de Valparaíso ya avanzaron con nombres para la contienda electoral tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado.

Así lo dio a conocer el senador Tomás de Rementería, quien en conversación con Puranoticia.cl reveló los nombres que suenan para competir en el Distrito 6 del interior de la Quinta Región, una zona donde ya tienen representación legislativa.

Se trata de Nelson Venegas, quien buscará la reelección en la zona cordillerana de la región de Valparaíso; y también del ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien el año pasado renunció a la colectividad por diferencias con el partido en el marco de su frustrada candidatura por la Gobernación Regional de Valparaíso.

"El Partido Socialista el sábado ratificó al diputado Venegas y al ex alcalde Viñambres para la candidatura a Diputado en el Distrito 6 y esto lo verá la Comisión Política", sostuvo el representante de Valparaíso en la Cámara Alta.

Considerando que el ex jefe comunal de Quilpué renunció al PS el año pasado, De Rementería sostuvo que "yo esto lo desdramatizo porque cuando fui candidato no era militante del Partido Socialista, pero después me convertí siendo candidato".

También recordó que "Mauricio renunció por una serie de desavenencias en su candidatura a Gobernador, pero ahora veremos lo que va a pasar en el siguiente momento. Hoy día está en eso, pero la decisión la va a tener la Comisión Política".

Asimismo, quien asumiera como Senador tras la destitución de Isabel Allende, indicó que "depende de la dinámica de cupos y de un montón de cosas que tenemos en el camino, pero creo que podría hacer muy buena dupla con el diputado Venegas".

