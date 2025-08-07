Partido Republicano le baja el pulgar a Rodolfo Carter como candidato al Senado por la región de Valparaíso: "Está descartado"

A falta de 11 días para que se cumpla el plazo para inscribir candidaturas de cara a la Elección Parlamentaria de noviembre, el Partido Republicano pareciera haber tomado una decisión importante frente a lo que será la Senatorial por la región de Valparaíso, donde la tienda que lidera José Antonio Kast busca lograr al menos un cupo.

Y es que el propio presidente nacional de esta colectividad de derecha, Arturo Squella, en conversación con Puranoticia.cl, confirmó que Rodolfo Carter no será alternativa del partido de cara a la competición por la Cámara Alta en Valparaíso y que, por el contrario, podría llegar a integrar el equipo de seguridad en un eventual Gobierno de Kast.

"Rodolfo Carter se unió al equipo de seguridad de José Antonio Kast. Él está haciendo un trabajo muy importante en lo que es el corazón de nuestro proyecto republicano para el Gobierno", comenzó diciendo el timonel, agregando que, de todas maneras, tienen que tomar una decisión antes del lunes 18 de agosto.

"Tendremos que tomar la decisión de si va a acompañar a José Antonio, que es algo incierto, aunque todo indica que pasaremos a segunda vuelta y que, en una segunda vuelta, esperamos que los chilenos elijan a José Antonio Kast como Presidente. En ese caso, sería una opción muy real que Rodolfo Carter lo acompañe en el Gobierno en alguna tarea vinculada a la seguridad", sostuvo Arturo Squella.

¿Podría ser el Ministro de Seguridad de Kast? El entrevistado explicó que "no me corresponde a mí plantear específicamente en qué puesto, pero es del ánimo de José Antonio contar con él en el Gobierno o que incluso se sume a una opción Senatorial porque su experiencia y liderazgo también sería muy útil en el Congreso".

Así es como descartó de manera tajante que el ex Alcalde de La Florida compita por el Senado en la región de Valparaíso, tal como el mismo Carter reconoció en su momento que es una opción que le gustaría debido a los lazos familiares que tiene con la Ciudad Puerto: "En la Quinta Región sí podemos decir que está descartado".

EL CASO DE LORCA

Asimismo, Arturo Squella también se refirió a una información publicada por este medio este lunes 4, donde se daba a conocer que los antecedentes judiciales de Benjamín Lorca, precandidato del Partido Republicano al Distrito 6 de la Cámara de Diputados en Valparaíso, ponía a la colectividad entre la espada y la pared a la hora de apoyarlo.

Cabe recordar que la posible carta al Congreso Nacional fue formalizado en plena pandemia del Covid-19 por viajar al extranjero y poner en peligro la salud pública en Chile; pero también el año 2009 por causarle lesiones al hermano de su pareja, un menor de 14 años, por lo que debió pagar una multa, cerrándose el caso el 2014.

Ante este caso, el timonel de Republicanos señaló que "por supuesto que están nuestros equipos en este momento revisando todos los antecedentes de las personas, desde los antecedentes comerciales a los antecedentes judiciales".

"Y si es que hay algo que tengan que explicarnos, lo arroja ese trabajo, en un proceso que está empezando y donde aún no hemos tenido la oportunidad de conversar el caso de Benjamín. Pero él es persona que ya ha pasado por una candidatura, que se sabe quién es la persona, que es alguien que todos conocen en San Felipe y en Los Andes y, en su momento, efectivamente lo va a revisar el Comité Electoral con un equipo especial que tenemos precisamente para ello", sentenció Arturo Squella.

