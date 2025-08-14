Partido Republicano confirma que Manuel Millones hará dupla con Chiara Barchiesi por el Distrito 6: "Vamos a ser un gran equipo"

A falta de algunos días para que los partidos y coaliciones políticas presenten oficialmente sus listas ante el Servicio Electoral (Servel) para competir en la Elección Parlamentaria de noviembre de este año, Puranoticia.cl conoció un importante avance de parte del Partido Republicano en el Distrito 6 de la región de Valparaíso.

Si bien, la diputada Chiara Barchiesi es número fijo para competir por la reelección en la zona interior de la región, faltaba conocer el nombre de la persona que la acompañará en este camino electoral, a la espera de las cartas que presentará el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC) en el pacto «Cambio por Chile».

Así es como Puranoticia.cl tomó contacto con el presidente nacional del Partido Republicano, Arturo Squella, quien confirmó que Manuel Millones será el compañero de fórmula de la parlamentaria para intentar quedarse con los escaños en el Distrito 6, generado una dupla que promete dar una dura batalla para llegar juntos al Congreso.

"Efectivamente, Manuel Millones va a ser candidato del Partido Republicano en el Distrito 6. Estamos muy contentos con el refuerzo que hace a una lista que yo creo que va a hacer historia porque hay grandes personas, encabezadas por nuestra diputada Chiara Barchiesi, que ha hecho un gran trabajo", señaló Squella.

De igual forma, el timonel de la colectividad de derecha expuso que "con la experiencia y el conocimiento profundo de las políticas públicas y todas las normas que se aplican particularmente en las materias que más nos duelen en la región, por parte de Manuel Millones, creo que el refuerzo que nos llega a los Republicanos es muy bueno".

En cuanto a las expectativas de la colectividad, Squella planteó que "apostamos a sacar un gran número de parlamentarios a nivel nacional y creemos que en la región de Valparaíso van a ser entre cuatro a cinco los parlamentarios que efectivamente van a representar a la zona en el Congreso por parte del Partido Republicano, incluyendo el Senado, donde también esperamos contar con representación".

LA TRAYECTORIA DE MILLONES

Cabe hacer presente que el ex Consejero Regional (Core) de Valparaíso competirá como independiente, en uno de los cupos del Partido Republicano. Tras confirmarse su nominación, Puranoticia.cl conversó con el ex Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core, instancia en la que expresó su felicidad.

"Quienes tenemos probada vocación de servicio público podemos colaborar desde cualquier espacio y mi experiencia como Consejero Regional, tribuna desde la cual levanté diferentes banderas y causas en beneficio de los habitantes de nuestra querida región. Es así como dejé huellas en un trabajo colaborativo con las policías en seguridad, con los profesionales y trabajadores en el área de salud, tanto en lo que se refiere a infraestructura como en equipamiento; en las temáticas de la niñez, inclusion y adultos mayores; así como también en las áreas del ordenamiento territorial, ambiental y patrimonial", comentó el flamante candidato al Parlamento.

De igual forma, señaló que "hay tareas pendientes en la profundizacion de la regionalización y descentralización, reflejadas en las inequidades territoriales al interior de la región y allí el principal desafío es modificar el polinomio que distribuye los recursos a los gobiernos regionales. Esa sólida experiencia permiten que uno tenga calle y palpe de mejor manera los problemas de la gente. Esa historia, en mi caso, es de gran ayuda en el trabajo legislativo y en la gestión política para mover la institucionalidad en beneficio de las personas", agregó la ex autoridad regional.

Por último, Manuel Millones subrayó que "agradezco la oportunidad que me otorga el Partido Republicano para que, en condición de independiente, fuera candidato a Diputado por el Distrito 6 en el pacto «Cambio por Chile» y, junto a la diputada Chiara Barchiesi, vamos a ser un gran equipo en el trabajo que dé respuesta a las principales prioridades de la ciudadanía, como es la seguridad".

LA ALEGRÍA DE BARCHIESI

La propia diputada Barchiesi fue consultada por esta nominación, de la que expuso que "me da mucha alegría anunciar que haré dupla con Manuel Millones en este desafío electoral. Estoy convencida de que ambos llegaremos a la Cámara de Diputados para representar con fuerza a nuestra región. Manuel es un servidor público con gran experiencia, profundamente arraigado en la zona, conocedor de la realidad de la región y comprometido con la descentralización".

"Es un trabajador incansable, comprometido con las causas de la gente, y he tenido la fortuna de contar con su apoyo en muchas iniciativas parlamentarias que han beneficiado a nuestras comunidades. Juntos sumaremos energías y voluntades para defender las ideas y proyectos que nuestra región necesita", sentenció.

