Valparaíso lanza Plan Retorno Seguro con nueva señalética y medidas viales por inicio del año escolar 2026 en la comuna

Con el inicio de las clases escolares y universitarias, Valparaíso va dejando atrás el verano mediante la aplicación de un plan de contingencia que ha ejecutado distintas mejoras en materia vial, que buscan que esta vuelta a las aulas se siga realizando con total normalidad, resguardando la seguridad de niñas, niños, adolescentes y de toda la comunidad educativa en sus desplazamientos diarios.

El lanzamiento del Plan Retorno Seguro se realizó en las afueras de la Casa Central de la Universidad de Playa Ancha, donde autoridades destacaron las medidas implementadas para enfrentar el aumento del flujo peatonal y vehicular característico de marzo.

Entre las acciones desarrolladas se encuentran trabajos de demarcación vial y la instalación de cien nuevas señaléticas en distintos puntos de la ciudad. Estas incluyen indicaciones como “Beso y chao”, “Prohibido estacionar”, “Reservado buses escolares” y “Zona de escuela”, orientadas a ordenar el tránsito y reforzar la seguridad en los establecimientoseducativos.

Estas disposiciones, además de fortalecer el orden vial, buscan evitar que hechos como el de diciembre pasado, donde una estudiante de la UPLA perdió la vida producto de un atropello, no vuelvan a ocurrir.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que "estas medidas guardan relación con el compromiso que estamos teniendo con generar espacios preventivos, pero eso no es todo, también viene un proceso de fiscalización y de permanencia de nuestro patrullaje municipal, que su efectividad guarda relación con el compromiso de nuestros funcionarios, pero también con la posibilidad de que Carabineros de Chile, y el compromiso del mayor y la general de zona, para que estos sean mixtos".

Asimismo, con un firme compromiso por promover un transporte público digno y seguro para la comunidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha (UPLA), en colaboración con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Seremi de Gobierno y la Municipalidad de Valparaíso, desarrollan la campaña comunicacional “Por un Transporte Público Seguro”.

Se trata de videos informativos, protagonizados por estudiantes de enseñanza media y universitarios. Estos materiales audiovisuales se proyectan en los buses eléctricos de Valparaíso, difundiendo mensajes educativos sobre los derechos, deberes y responsabilidades de los usuarios del transporte público.

En ese sentido, Carlos González, rector de la UPLA, señaló que “lo que se busca acá es, justamente, es el respeto a las normas y exigencias de tránsito y los conductores, y, por supuesto, que los ciudadanos que utilizan el transporte público tengan un comportamiento idóneo para que ese trayecto se de en las condiciones que corresponden”.

Marta Cinto González, encargada territorial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), enfatizó en que desde dicha institución “estamos en distintos horarios fiscalizando a conductores, enfocados en locomoción pública, para poder detectar y sacar de circulación a quienes están conduciendo bajo algún estado de consumo”.

En tanto, el mayor de Carabineros, Guido Klesse, afirmó que “nuestra finalidad es que todos los actores que tienen participe en materia de seguridad —como Carabineros, municipio, Senda— puedan hacerse parte en materia de que la comunidad participe y evitar que hechos como el de diciembre vuelvan a ocurrir”.

Finalmente, el diputado Jorge Brito, integrante de la mesa de seguridad por el transporte público, sostuvo que "necesitamos contar con la disposición de la comunidad de no normalizar las actitudes de riesgo, a denunciar siempre, en todo momento y lugar, mediante la seremi de Transporte o alguna de las instituciones fiscalizadoras”.

