Parte huelga de hambre de damnificados por megaincendio de Viña del Mar

Un año se cumplió del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 y, en esos días, el Presidente Gabriel Boric se trasladó hasta el sector de El Patagual, en Viña Alemana, y ante un micrófono les envió un mensaje a todos los sobrevivientes de la tragedia que costó la vida de 136 personas, más de 3 mil viviendas dañadas o destruidas y miles de hectáreas quemadas. ¿Qué fue lo que les dijo? “Cada una de las familias que sufrió una afectación por este incendio es, igualmente importante y acá no importa la comuna en que estaban, el barrio donde vivían y la situación socioeconómica que tenían antes. Acá las víctimas son víctimas y, en ese dolor, todos nos igualamos y, por lo tanto, tenemos el deber como Estado de responderle y estar presente... Es importante decirle a los vecinos y vecinas de cada rincón de los lugares afectados que vamos a llegar”.

Sin embargo, pasado el tiempo, para los damnificados que siguen esperando ayudas, muchos de los cuales están todavía en calidad de allegados en casas de familiares, esas declaraciones del Mandatario son sólo frases que, literalmente, se las llevó el viento, porque sienten que el gobierno no llegó, que los abandonó y que el proceso de reconstrucción no sólo ha sido lento, sino deficiente.

HUELGA DE HAMBRE: LA DESESPERADA MEDIDA

A tal punto llegó la necesidad de las víctimas de ser escuchadas por las autoridades que,(vehículo de transporte para personas y mercancías), mientras alrededor de ellos algunos vecinos los acompañan en carpas, tal como debieron continuar sus vidas al día siguiente de la tragedia.

Esta desesperada medida de iniciar una huelga de hambre en la cancha de fútbol de la Villa Independencia –que de acuerdo a lo informado por ellos, cuenta con un apoyo médico- la adoptaron Jorge Rojas (dueño de Motorhome) y que salvó a 50 personas en la Villa Independencia, Jaime Mella (dirigente Ong), Evelyn Riquelme, dirigente Comité 21 de abril Villa Independencia, Luciano Quintana, voluntario y presidente de la Agrupación Víctimas de Atentados en Chile del 2 y 3 de febrero, y Ana Lucía Ramírez, presidenta del Comité Pompeya.

Amanda Guerra, dirigente de la Villa Independencia, indicó a Puranoticia.cl que “está llegando gente para apoyar a quienes iniciaron la huelga de hambre, hay muchos que no tienen dinero para arrendar y siguen viviendo en carpas y, en las últimas horas, tomaron sus carpas, las pocas cosas que tienen y se fueron a acompañar a los que están en huelga”. Agregó que “es lamentable que se tenga que llegar a esto, pero todo es producto del total abandono, de la indiferencia del gobierno. Nosotros queremos respuestas del gobierno central, ya no con los representantes de regiones, todo ha sido nefasto, porque no han dado soluciones concretas. Nos han cerrado la puerta en la cara”.

Hace unos días, desde la Moneda se reconoció la lentitud en el proceso de reconstrucción que, según las cifras que maneja el gobierno es de un 26%, a un año de los devastadores incendios que afectaron a distintas localidades de la Región de Valparaíso, entre ellas Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Precisamente, sobre el proceso de reconstrucción, Amanda Guerra afirmó que “en Villa Independencia, la mayoría son propietarios y todavía no se construye una casa, a un año, no hay ninguna casa levantada. En el sector de Manuel Bustos se hicieron cuatro casas industrializadas, se ven muy lindas por fuera, pero fuimos a verlas y no están habitadas, la gente sigue viviendo en sus mediaguas, porque esas casas no están terminadas, no tienen luz, agua. La hicieron para la pura foto”.

EXIGEN PRESENCIA DE PRESIDENTE BORIC

Hay que señalar que los damnificados¿a tomarse una foto y a sonreír?, que den la cara de una buena vez y nos entreguen soluciones. Nunca han sido capaces de venir a la Villa Independencia”, afirmó un molesto vecino.

Por su parte, Verónica Marchant, también damnificada por los mega incendios y que perdió su casa en la Villa Independencia en el sector alto de Viña del Mar, manifestó que “cumplimos un año de esta tragedia, ha sido bastante duro, nos han dejado botados, no tenemos ayuda, nos cortaron en enero el bono de acogida. Nosotros con los bonos íbamos agrandando la casa, comprando las cosas que nos hacían falta, pero parece que ellos (refiriéndose al gobierno) necesitan más plata que nosotros, porque más roban. La reconstrucción, creemos que se va a demorar, por lo menos a este paso que vamos, en cinco años más”.

Agregó que “hay gente que ha levantado su casa como ha podido y seguro que habrá otra catástrofe cuando llueva, porque no tenemos donde cobijarnos. Es demasiado lo que se han burlado de nosotros”.

SIN SU NEGOCIO PARA EDUCAR A SU HIJA

Otra de las mujeres que, junto a su familia, fue víctima del megaincendio y que entregó su apoyo a los cinco damnificados que iniciaron una huelga de hambre, relató que tenía un negocio de empanadas que le permitía pagar la universidad de su hija. Todo lo que trabajó, dice, con su esposo se convirtió en chatarra y en bolsas grandes de comida para perros, metieron los escombros en que se transformó su casa, en la que vivieron trece años.

¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS CONCRETAS?

Los sobrevivientes. También lapara que puedan levantar sus viviendas, con la responsabilidad del Serviu de gestionar los permisos necesarios y garantizar que las constructoras cumplan con los requisitos y normativas. Asimismo,Otro de los requerimientos son salud integral.

Las víctimas incluyen en su petitorio que se entregue una rendición de cuentas para conocer el destino de las donaciones nacionales e internacionales, el destino de los $800 millones aprobados por la Ley N° 21.681 del mega incendio. Piden información sobre qué pasó con la recolección de las campañas de colecta y de la Teletón.

También les preocupa lo que pasó con la infraestructura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. En tal sentido, se cuestiona el destino de la infraestructura que albergó a más de 9.000 deportistas en 2023, anunciada para ser donadas a las víctimas del mega incendio.

PURANOTICIA