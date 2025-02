Ministra Toro y críticas por reconstrucción tras un año de megaincendio: "Plan en su totalidad fue planteado a cinco años"

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, respondió a las críticas sobre lo lenta que ha sido la reconstrucción del megaincendio en la Región de Valparaíso, ratificando el compromiso del gobierno con la urgencia.

En entrevista con radio ADN, expresó que "sin duda entendemos la urgencia, la angustia de las familias. Yo he estado bastante en terreno, he conocido varias historias, me he reunido con las organizaciones, por lo tanto, conozco bien de lo que están hablando. Lo primero es señalar que, frente a estas urgencias, estas angustias, como gobierno en ningún caso somos conformistas".

Añadió que "tal como nos ha mandatado el Presidente, nosotros vamos a seguir manteniendo una prioridad, a apurar el tranco, hasta que todos los compromisos que se han hecho con la ciudadanía estén cumplidos. Lo que no es una cosa de un año a otro, excede también eventualmente nuestro gobierno, esto tenemos que dejarlo encaminado y hay tareas que tendrán que asumir las futuras autoridades".

La ministra Toro recordó que "nosotros hemos dado una cuenta de que hay un 26% de avance, con distintas dimensiones, la dimensión psicosocial, de apoyo, en salud, en educación, en salud mental está muy avanzada, la reactivación productiva. Pero sin duda la vivienda es un desafío importante, así también lo ha reconocido el ministro Montes. Aquí hay un plan que en su totalidad fue planteado a cinco años y en materia de vivienda el grueso de los compromisos eran un plazo de alrededor de dos años”.

“Yo entiendo la urgencia por eso también hay soluciones transitorias. Resolver en un año la reconstrucción de una vivienda, la verdad es que excede las capacidades de la institución actual y las complejidades del terreno y de seguridad", sostuvo la ministra.

