Destacan inscripción masiva a talleres para personas mayores durante el segundo semestre en Valparaíso

La Oficina Comunal de Personas Mayores de la Municipalidad de Valparaíso culminó con gran éxito el proceso de inscripción para los talleres correspondientes al segundo semestre de 2025, consolidando su compromiso con la promoción del bienestar, la participación activa y el envejecimiento saludable en la comuna porteña.

En esta oportunidad, se dispuso de 700 cupos, distribuidos en 40 talleres municipales y en alianza con Caja Los Andes, además de 36 talleres desarrollados directamente en los territorios y clubes de personas mayores. Sumando estas iniciativas, la cobertura estimada alcanza a cerca de 1.000 participantes a lo largo del semestre.

A esta cifra se agrega la oferta del Instituto Nacional de Deportes (IND), que en marzo realizó una preinscripción de 300 cupos para talleres anuales que se extienden hasta noviembre, y que no forman parte de este ciclo semestral, pero sí amplían la participación durante todo el año.

Las actividades más solicitadas continúan siendo los talleres de actividad física y los de artes textiles, que presentan las listas de espera más extensas, evidenciando el alto interés de las personas mayores en acceder a espacios recreativos, de aprendizaje y de cuidado de la salud.

En el marco de la inscripción realizada en el Fortín Prat, la directora de Desarrollo Comunitario, Marcia Oyarce, destacó que "estamos nuevamente en el Fortín Prat inscribiendo los talleres del segundo semestre. Hemos tenido muchos y muchas personas mayores que han asistido a esta inscripción. Tenemos nuevamente más de 30 talleres disponibles y 700 cupos para las personas mayores de nuestra comuna, desde Placilla hasta Laguna Verde, además de 300 cupos que se han mantenido en ejecución desde abril hasta diciembre. Así que invitarlos a todos y todas a participar, a que sigan constantes en los talleres. Es muy bonito, porque al final del proceso podemos mostrar lo aprendido, lo que también nos mantiene más activos y en un envejecimiento activo y saludable, en comunidad con todas las personas mayores que asisten a estas instancias”.

La experiencia de los participantes confirma el impacto positivo de estas iniciativas. Osvaldo Silva, del tercer sector de Playa Ancha, se inscribió por primera vez y relató que "es la primera vez que tomo estos talleres. Me enteré porque me mandaron la información por un WhatsApp del Cesfam. Soy presidente del club de adulto mayor y quiero estudiar computación, porque necesito comunicarme mejor con las demás personas y aprender algo nuevo. Estoy muy entusiasmado con esta oportunidad”.

Por su parte, María Irma López Ríos, también de Playa Ancha, dijo que "no alcancé a tomar lo que quería, pero fue muy bueno lo que hice. Este taller me ha servido mucho porque uno anda siempre tan tensa, siempre apurada, y ahí me relajaba, me dejaba más tranquila. Estoy encantada, encantada. Estos talleres para la tercera edad son un tesoro; el que quiere salir adelante con su cuerpo, que no se oxide ni se quede rígido, tiene que ir a los talleres. De lo contrario, va a quedarse con sus huesos postrado”.

Desde la Oficina Comunal de Personas Mayores señalaron que esta alta participación refleja el valor que la comunidad le otorga a estos programas gratuitos, y reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo las oportunidades de desarrollo, bienestar y socialización para las y los porteños mayores.

