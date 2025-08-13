Gendarmería incorpora vehículo blindado para traslado de población penal de alto riesgo en la región de Valparaíso

El primer vehículo blindado de la región de Valparaíso para el traslado de población penal categorizada de alto riesgo, fue entregado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, junto al director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, además del delegado presidencial regional, Yanino Riquelme González; la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Huenchuleo; la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero Carvajal y el director regional de Gendarmería, coronel Héctor Inostroza Orellana.

La recepción del blindado, modelo Suburban, se realizó la tarde de este miércoles, en la plaza Cívica de Valparaíso, oportunidad en que el ministro Jaime Gajardo, destacó la incorporación de vehículos de estas características, permitiendo fortalecer las capacidades operativas de Gendarmería.

“Cuando nosotros asumimos como Gobierno no existía ningún vehículo totalmente blindado de estas características para realizar traslados de alto riesgo en Gendarmería y que se encontrara totalmente operativo. Hoy tenemos una flota de 13 vehículos blindados a lo largo del país, para realizar traslados de alto riesgo con mayor capacidad operativa, con protección para los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, pero también para la seguridad de la sociedad”, indicó Gajardo.

En tanto el Director Nacional (s) de Gendarmería de Chile dijo que estos carros blindados “están destinados al traslado de personas pertenecientes a la categoría de población penal de alto riesgo. Esto contribuye a mejorar el estándar en que hemos venido avanzando en materia de seguridad penitenciaria y cobertura para enfrentar la actual criminalidad”.

Por su parte el delegado presidencial sostuvo que “hoy tenemos un país con una infraestructura e inversión en seguridad mucho mayor que en 2022. Hay un desarrollo cuantitativo y cualitativo respecto de las inversiones en esta materia, lo que implica un trabajo arduo y eficiente con las policías, Gendarmería, el Ministerio Público y la Fiscalía. Estamos trabajando para dejar un mejor país y región y esta inversión viene a reforzar aquello”.

El vehículo posee tracción 4x4 e incluye blindaje táctico y protección de 360 grados, con tecnología de punta que permite dar cobertura de seguridad a desplazamientos de alto riesgo, con monitoreo permanente y coordinación de trayectos.

La adquisición, que fue posible gracias a fondos aportados por la Subsecretaría de Seguridad Pública, se enmarca en el Plan Nacional para el Combate contra el Crimen Organizado, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

(Imágenes: Gendarmería)

PURANOTICIA