Parques y reservas nacionales de la región de Valparaíso operarán con normalidad este fin de semana largo

Este fin de semana largo de Semana Santa, que se extenderá desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de abril, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) mantendrá operativas las áreas protegidas que administra en la región de Valparaíso.

Con reserva en el sitio pasesparques.cl, las personas interesadas podrán visitar, en sus horarios y trayectos habituales, el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, el Parque Nacional La Campana (Olmué e Hijuelas), la Reserva Nacional Lago Peñuelas (Valparaíso) y el Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral (El Tabo).

“Queremos invitar a toda la comunidad a disfrutar de estas áreas protegidas, de su flora y fauna, siguiendo las recomendaciones de nuestros guardaparques y las normativas internas de cada unidad”, manifestó el director regional de CONAF, Sandro Bruzzone Figueroa.

Agregó que “es importante recordar a los usuarios que en estos entornos naturales está prohibido el uso del fuego en todas sus formas, incluso fumar, para prevenir incendios forestales. Por otro lado, pedirles encarecidamente que retiren la basura que generen y luego la depositen en los lugares autorizados”.

Finalmente, Bruzzone precisó que “en el sitio pasesparques.cl, los excursionistas podrán encontrar información sobre horarios de atención, rutas habilitadas y tarifas de ingreso, así como recomendaciones para evitar posibles accidentes o extravíos, sobre todo en el acceso a la cumbre del cerro La Campana”.

Cabe recordar que Conaf cerró preventivamente la Reserva Nacional El Yali, en la comuna de Santo Domingo, provincia de San Antonio, debido a la alerta zoosanitaria vigente por gripe aviar (H5N1).

PURANOTICIA