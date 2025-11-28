Parque Kan Kan de Viña fue reconocido como humedal urbano: es el 26° ecosistema acuático en ser declarado en la V Región

Autoridades del Ministerio del Medio Ambiente llegaron hasta Viña del Mar portando en sus manos la resolución exenta que reconoce el Humedal Urbano Kan Kan, que tiene una superficie de 1,54 hectáreas, documento que fue entregado a los vecinos del sector quienes esperaban esta anhelada noticia.

Este ecosistema se ubica en las cuencas costeras entre río Aconcagua y río Maipo, en la subcuenca del estero Marga Marga, y forma parte del sistema hidrológico de la quebrada Rodelillo (o quebrada Quinta Vergara), microcuenca que en su parte superior forma parte del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto.

En la ceremonia de lanzamiento del Humedal Urbano, la ministra Maisa Rojas expresó que "es una demostración que en cada rincón de Chile hay vecinas y vecinos comprometidos con su entorno, quienes los valoran y lo cuidan. Nuestro compromiso es ayudarlos a proteger estos ecosistemas muy relevantes que mejoran la calidad de vida de las personas y protegen la naturaleza".

En tanto, el seremi del Medio Ambiente, Álex Galleguillos, sostuvo que "este humedal abarca 1.55 hectáreas en la quebrada denominada como Parque Natural KanKan entre Nueva Aurora y Forestal. Este reconocimiento implica la protección hidrobiológica de esta microcuenca, que es parte de la red de drenaje de la cuenca del estero Marga Marga y se posiciona como el número 26 de humedales reconocidos por la Ley 22.202. Agradecemos la colaboración del municipio y la organización Kan Kan y seguiremos trabajando en la protección de este importante ecosistema".

La representante de la agrupación Parque Natural Kan Kan, Carolina Díaz, destacó que "este es un gran paso para preservar el parque natural Kan-Kan, un triunfo para las comunidades que valoran el cuidado de estos ecosistemas. Es muy relevante vincularnos con la naturaleza porque hacerlo es cuidar de nosotros mismos"

Con este reconocimiento, Kan Kan es el vigésimo sexto ecosistema acuático en ser protegido en la región de Valparaíso y el tercero de la comuna de Viña del Mar. A nivel nacional, la cifra de Humedales Urbanos declarados llega a 139.

CARACTERÍSTICAS DEL HUMEDAL

El Humedal Urbano Kan Kan es hogar de múltiples especies de fauna tales como: hurrete (Cinclodes patagonicus, cometocino de gay (Phrygilus gayi), peuco (Parabuteo unicinctus), la golondrina chilena (Tachycineta leucopyga), degú (Octodon degus), rana chilena (Calyptocephalella gayi), gato guiña (Leopardus guigna).

La vegetación de la quebrada corresponde a una formación de bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithraea caustica y Cryptocarya alba, destacando la presencia de una comunidad relicta compuesta por la palma chilena (Jubaea chilensis) y litre (Lithraea caustica).

Además, este Humedal Urbano contribuye a la comunidad a través de importantes servicios ecosistémicos como mitigación del cambio climático, regulación de inundaciones, desaceleración de flujos, depuración de aguas, ciclado de nutrientes, mantenimiento de ecosistemas, provisión de plantas con fines medicinales y nutricionales, además de valores culturales y educativos, recreación y turismo y científico.

