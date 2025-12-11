Parque Fotovoltaico en San Felipe arriesga millonaria multa por intervenir 2,88 hectáreas sin permiso ambiental: SMA formuló cargos

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos contra la empresa PMGD Mauco SpA, titular del proyecto «Ampliación Parque Fotovoltaico Mauco», ubicado en San Felipe, donde se constataron incumplimientos de su permiso ambiental.

El proyecto, que actualmente se encuentra en operación, contempla la generación de energía eléctrica solar, captada a través de 18.490 paneles fotovoltaicos que se emplazan en una superficie de 10,15 hectáreas, con una capacidad potencial nominal de 6MW que se inyecta al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Este caso tiene como origen un requerimiento de información realizado al titular del proyecto en enero pasado, sumado a una a una actividad de inspección ambiental al Parque Fotovoltaico y dos nuevos requerimientos de información realizados posteriormente. Tras la revisión de estos antecedentes y luego del análisis legal, la entidad fiscalizadora formuló dos cargos contra el titular del proyecto.

El primer cargo, clasificado como grave, se imputó tras constatar el incumplimiento de las exigencias establecidas en la RCA asociada al Permiso Ambiental Sectorial N°151, referido a la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, por haberse ejecutado el descepado de 2,88 hectáreas de dichas formaciones, en los siguientes términos:

Se ejecutó el descepado de 2,22 hectáreas de formaciones xerofíticas sin contar con la autorización sectorial previa de Conaf , la cual era necesaria para verificar, entre otros, el cumplimiento de medidas de protección de biodiversidad y vegetación;

, la cual era necesaria para verificar, entre otros, el cumplimiento de medidas de protección de biodiversidad y vegetación; Se intervino una superficie adicional de 0,66 hectáreas que no se encontraba autorizada en la mencionada RCA, que pudo haber implicado la afectación de individuos de Porlieria chilensis, especie clasificada como Vulnerable.

El segundo cargo, clasificado como leve, se sustenta en el incumplimiento del Compromiso Ambiental Voluntario de colecta de germoplasma y reforestación de Prosopis chilensis, en tanto, existe un retraso de dos años en la ejecución de la viverización del germoplasma colectado y del posterior proceso de prendimiento, desarrollo y reforestación de los individuos.

Frente a la formulación de cargos, María José Silva, jefa de la Oficina Regional de Valparaíso, señaló que “esta formulación de cargos se sustenta luego de que se detectara el descepado no autorizado de 2,88 hectáreas de formaciones xerofíticas. Adicionalmente, se pudo constatar el retraso de dos años en el compromiso de reforestación de Prosopis chilensis, por lo cual, el proyecto no estaría cumpliendo los compromisos establecidos en el permiso ambiental otorgado para la operatividad de este proyecto”.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la RCA, clausura o multa de hasta 5.000 UTA, mientras que las leves podrán ser objeto de multa de hasta 1.000 UTA. Debido a ello, tras el inicio del procedimiento sancionatorio, el titular del proyecto arriesga una multa equivalente a más de $5.000 millones (valor actual de la UTA).

Cabe hacer presente que la empresa PMGD Mauco SpA tendrá un plazo extendido de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, contados desde la notificación de este procedimiento sancionatorio.

PURANOTICIA