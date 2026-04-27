Parque Familiar Vista al Mar: Concón convirtió foco de incivilidades en espacio social y multideportivo de más de 1,8 hectáreas

El Parque Familiar Vista al Mar abrió sus puertas con un corte de cinta encabezado por el alcalde de Concón, Freddy Ramírez y el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, consolidando una inversión conjunta de $2.300 millones entre el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y la Municipalidad de Concón.

El proyecto contempló una superficie total de 1.8 hectáreas y fue desarrollado con una participación ciudadana activa que involucró a juntas de vecinos, agrupaciones deportivas y equipos municipales. Todos ellos, trabajaron en conjunto para dar forma a un lugar que refleja las necesidades concretas de la comunidad.

Este renovado espacio público cuenta con instalaciones de primer nivel, como skatepark, estadio de fútbol, área de calistenia, multicancha, juegos infantiles, anfiteatro, áreas comunes, baños y estacionamientos.

El alcalde Ramírez señaló que “esta inversión de más de $2.300 millones nos pone en un nivel importante de recuperación de espacios públicos. Es lo que pretendemos seguir haciendo también en esta etapa (...), en lo que significa la proyección urbana de la comuna".

“Este es un parque que va a ser administrado por el Municipio. Hoy día contamos con más de 15 cámaras de seguridad que lo van a estar monitoreando (...), con un cierre perimetral que permite justamente el encuentro de la familia con seguridad", cerró la autoridad comunal.

Mientras que el gobernador Mundaca precisó que “este era un terreno baldío, lleno de polvo en el verano, lleno de barro en el invierno, donde se cometían incivilidades y hoy día ha sido recuperado. Ha sido recuperado para la comunidad, con juegos para los niños, con espacios públicos que no tengo ninguna duda la población, las vecinas, los vecinos, ya lo están disfrutando.

“De las 345 comunas del país, Concón está en el top 10 de las principales que tienen la mejor calidad de vida (...). Yo espero que las 38 comunas (de la región) también puedan disfrutar o puedan también ufanarse de aquello”, concluyó.

La inauguración contó con foodtrucks, talleres deportivos, culturales y recreacionales, junto a organizaciones de la comuna, que marcaron presencia en cada una de sus zonas, con actividades para toda la familia.

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