Paro de micros en Quilpué y Villa Alemana casi no tuvo adhesión y presuntas amenazas serán denunciadas ante el Ministerio Público

El anunciado paro regional de microbuses en Valparaíso, que el gremio del transporte público había proyectado para este viernes 9 de enero, terminó reduciéndose a una paralización parcial y de bajo impacto, circunscrita principalmente a zonas de Quilpué y Villa Alemana. Pese a la expectativa generada durante los últimos días, la jornada transcurrió con relativa normalidad en la provincia de Marga Marga, con menos máquinas en circulación, pero sin una interrupción significativa del servicio.

La movilización había sido levantada a fines de diciembre como una medida de presión frente a tres demandas centrales del sector: el no pago de más de seis meses de compensaciones por el congelamiento de la tarifa; las pérdidas millonarias asociadas al transporte de adultos mayores con tarifa rebajada; y los perjuicios económicos derivados del traslado gratuito de estudiantes que, según denunciaron los microbuseros, incluso utilizarían documentación falsa y sin fiscalización efectiva.

Sin embargo –tal como lo dio a conocer Puranoticia.cl este jueves 8 de enero–, con el paso de los días, el respaldo al paro comenzó a desdibujarse, especialmente tras una serie de presiones provenientes del empresariado del rubro, lo que llevó a que la mayoría de los conductores desistiera de plegarse al llamado a paralización.

Una situación distinta se vivió entre los trabajadores de las nuevas Unidades de Negocio creadas para suplir el servicio que dejó la empresa Fenur en septiembre de 2025. Se trata de Inversiones Sol del Pacífico S.A., Sociedad de Transportes SFP SpA, Transportes BP SpA y Ñandú Tur S.A., cuyos conductores habían manifestado a sus dirigentes que este viernes sí se unirían a la paralización. No obstante, la realidad en las calles fue otra y el impacto del paro fue considerablemente menor al esperado.

De acuerdo a lo señalado a Puranoticia.cl por el presidente de la Confederación de Conductores del Transporte Público de Valparaíso, Óscar Cantero, el bajo respaldo de la movilización se explicó por presiones y amenazas dirigidas tanto a conductores como a una empresaria del rubro, las que –según afirmó– habrían provenido incluso desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

"En Villa Alemana y Quilpué se recibió mucha presión y amenazas a los conductores, lo que se suma a una empresaria que fue intimidada por el Ministerio de Transportes y eso no corresponde. Le dijeron que si apoyaba el paro, le iban a aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Entonces obviamente esta persona se intimidó, pero esas amenazas no corresponde que se hagan", sostuvo el dirigente.

Cantero calificó la situación como grave y adelantó que "voy a ir donde el Delegado Presidencial de Marga Marga (Fidel Cueto) y haré una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue quién fue que la amenazó desde el Ministerio de Transportes, porque se coarta la libertad de expresión y de manifestarnos pacíficamente. No hay motivo para aplicar la Ley de Seguridad del Estado".

Según el presidente de la Confederación, este escenario terminó desactivando la convocatoria inicial, ya que "hubo ese tipo de amenazas y algunos conductores quedaron asustados. Algunos no salieron y tuvieron que salir los dueños de las máquinas. De todas maneras, hubo menos máquinas, pero con cierta normalidad. Se dejaron las puertas abiertas de los terminales, y el que quería salir a trabajar podía hacerlo. No había impedimento de parte de nosotros a los conductores".

De esta manera, se dio por cerrada la extensa teleserie del paro regional del transporte público, que comenzó como una paralización de carácter urbano y rural, luego se acotó sólo al transporte urbano y finalmente terminó sin respaldo en Valparaíso y Viña del Mar, quedando reducida a una adhesión parcial en algunas líneas de Quilpué y Villa Alemana. Un conflicto que, al menos por ahora, no se expresó con la fuerza anunciada, pero que deja al descubierto tensiones profundas entre conductores, empresarios y autoridades.

