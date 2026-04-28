Paro de micros afecta al 60% del parque en Quilpué y Villa Alemana: gremio no descarta que se sumen conductores de Valparaíso y Viña

La masiva paralización de conductores del transporte público en la provincia de Marga Marga ha generando serios problemas de movilidad durante la mañana de este martes 28 de abril, especialmente en las comunas de Quilpué y Villa Alemana, donde desde primeras horas se han registrado extensas aglomeraciones de personas intentando trasladarse hacia distintos puntos del Gran Valparaíso.

La situación se origina debido a que cerca de 300 buses dejaron de operar, de un total de 500 máquinas que cubren recorridos en la zona, lo que equivale a un 60% de la flota que actualmente se encuentra fuera de circulación. Este escenario ha obligado a una gran cantidad de pasajeros a buscar alternativas para movilizarse hacia la costa, como el uso de vehículos particulares, servicios de aplicaciones de transporte o el Metro de Valparaíso, generando además un aumento en la congestión vehicular.

El presidente de la Confederación de Transporte Terrestre del Gran Valparaíso, Óscar Cantero, explicó el origen de la movilización señalando que "esta paralización de conductores se inició solamente con los buses naranjas con plomo, que son los buses de las nuevas empresas que llegaron después que Fenur renunció y se fue. Estos son los conductores que están parados desde ayer y hasta nuevo aviso".

En cuanto a las demandas que motivan la paralización, el dirigente sostuvo que "lo que se busca es un compromiso entre el Ministerio de Transportes y la Contraloría, si ahí está el peloteo. Que haya un compromiso real entre ambos, que lo fijen en 10, 15 o 20 días, para que salgan las lucas para pagar lo que deben y también la compensación, porque aquí no hay compensación por el alza del combustible".

Asimismo, no descartó que la movilización pueda escalar a otras zonas de la región, indicando que "esperamos que así sea. He tenido contacto con otros sindicatos de Viña Bus, de Valparaíso, que están en la misma posición, pero ahí es más difícil para ellos tomar una decisión de esta naturaleza, pero esa es responsabilidad de cada uno".

En esa línea, Cantero profundizó en las dificultades que enfrenta el sector, afirmando que "a la Unidad de Negocios número 2, que es de Viña Bus; y la número 6, que es de Valparaíso, el Ministerio no les ha pagado hace ocho meses el congelamiento de tarifas. Entonces también hay un perjuicio ahí. Por eso los conductores también están viendo la posibilidad, porque pueden hacer presión en este paro para que paguen".

La paralización, que se mantiene desde la tarde del lunes y sin una fecha definida de término, continúa generando un complejo escenario para miles de usuarios del transporte público en la provincia de Marga Marga, quienes enfrentan retrasos, largas esperas y dificultades para llegar a sus lugares de trabajo o estudio, en medio de la incertidumbre respecto a la duración del conflicto microbusero.

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