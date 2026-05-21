Este viernes ministro Iván Poduje comenzaría la demolición de casas en El Olivar en Viña del Mar

Fue el propio delegado presidencial Manuel Millones quien durante este jueves confirmó que este viernes comenzaría la anunciada demolición de casas del Ministro de Vivienda Iván Poduje.

Esta demolición de casas ocurrirá en el sector del Olivar en Viña del Mar y corresponden a las primeras 4 de cerca de 56 viviendas que espera eliminar el ministro Poduje. Según lo publicado por Radio Biobío, el delegado Millones dijo que “la información que se nos ha entregado es que la demolición parte el día viernes de aquellas propiedades cuyos propietarios han dado la autorización para efectuarla, teniendo como antecedente que, de acuerdo a los estudios, esas propiedades tienen situación de riesgo y, por tanto, con la materialidad. Toda demolición va con el consentimiento de la familia”, detalló el representante del presidente en la región.

Por su parte la entidad patrocinante Social Arquitectura por intermedio de su abogada Erika Maira dijo a Puranoticia.cl que manifiestan la más “profunda preocupación por la flagrante ilegalidad de las acciones del ministro Poduje”.

Según la entidad que es la gestora de las viviendas, este viernes se llevará a cabo una demolición, ordenada por el ministro Poduje, de 4 viviendas de El Olivar, las que presentan un 21% de ejecución, y que no tendrían ninguna de las fallas constructivas reportadas por los Informes (DITEC - IDIEM) que el ministro encargó. Es decir, "estamos en presencia de una demolición absolutamente innecesaria, que carece de justificación técnica, y que se encuentra fuera de todo procedimiento legal".

SE QUIERE EVITAR EL TERMINO DEMOLICIÓN Y SE OCUPARÁ LA PALABRA “DESARME”

Según los antecedentes de la empresa, para llevar a cabo esta demolición, el ministro la ha llamado técnicamente “desarme”, por lo cuál autorizó el gasto de mayores fondos públicos, y se escuda en la autorización de las familias, tal como lo anunció el delegado presidencial.

Por otro lado, se desconoce que empresa llevará a cabo “el desarme” o “demolición” de las viviendas debido a que no existe ningún tipo de licitación al respecto. Sobre los eventuales permisos que deberían obtenerse por parte de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, el propio delegado, según cuenta la publicación de Radio Biobío no serían necesarios debido a que estas cuatro casas no cuentan con recepción final, como ninguna de las casas en cuestión.

Este viernes se espera momentos de alta tensión en el sector del Olivar en donde se solicitó presencia policial ante la inminente llegada de maquinarias que se deberían producir antes del mediodía del viernes.

PURANOTICIA