Presidente José Antonio Kast encabeza por primera vez ceremonia de Glorias Navales en Valparaíso

Con un llamado a valorar el legado histórico de Arturo Prat y reforzar la identidad marítima del país, se desarrolló este jueves la ceremonia oficial por el Día de las Glorias Navales en Valparaíso, actividad encabezada por el Presidente José Antonio Kast.

La tradicional conmemoración se realizó en la Plaza Sotomayor y contó con la presencia del comandante en Jefe de la Armada, Fernando Cabrera Salazar, además de representantes de las Fuerzas Armadas, autoridades regionales y dirigentes políticos.

Durante la ceremonia, Cabrera entregó un extenso discurso centrado en el significado histórico y humano del Combate Naval de Iquique, ocurrido el 21 de mayo de 1879 durante la Guerra del Pacífico.

El almirante sostuvo que la figura de Prat trasciende el ámbito militar y representa un modelo de servicio público, ciudadanía y compromiso con el país.

“Prat no sólo fue un ejemplo de valentía, coraje y entrega al morir, sino también un modelo de servicio público, de ciudadanía ejemplar, de esfuerzo y de coherencia durante toda su vida”, expresó.

En esa línea, destacó que el héroe naval encarna “el paradigma de cómo debe ser un buen chileno”, relevando aspectos como la austeridad, el compromiso cívico y la educación.

Cabrera también enfatizó que la conmemoración del 21 de mayo posee un profundo sentido popular y nacional, más allá del carácter ceremonial de la fecha.

“El 21 de mayo, mucho más que un feriado establecido por ley es una fiesta de la identidad nacional de Chile, es una fiesta popular que está viva en nuestros corazones y almas”, afirmó.

Otro de los ejes del discurso estuvo marcado por la importancia estratégica del mar para el desarrollo del país. El comandante en Jefe señaló que el crecimiento económico de Chile está estrechamente vinculado a sus capacidades marítimas y al funcionamiento de puertos y rutas comerciales.

“Somos y seremos siempre un país marítimo y mientras antes hagamos propia esta realidad, antes llegará el esplendor del desarrollo y el bienestar a nuestro pueblo”, sostuvo.

Asimismo, el almirante hizo un llamado a fortalecer valores cívicos como la probidad, el respeto mutuo y el compromiso con la sociedad, tomando como ejemplo el legado de Prat y la tripulación de la Esmeralda.

La ceremonia concluyó con el tradicional desfile naval y militar en Plaza Sotomayor, uno de los actos más emblemáticos de las Glorias Navales y que cada año reúne a delegaciones de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.

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