Paro de microbuses se hace sentir en Quilpué y Villa Alemana: paraderos repletos y confusión en Marga Marga

La mañana de este miércoles, la región de Valparaíso vivió una jornada de tensión debido a un paro total de microbuses que afectó principalmente a las comunas de Quilpué y Villa Alemana. Desde primeras horas, los usuarios se encontraron con calles vacías y micros que no circulaban, generando desinformación y confusión entre los pasajeros.

El paro, que estaba programado entre las 5:00 y las 14:00 horas, se cumplió de manera completa: a las 8:00 horas no se registraba ningún tipo de locomoción colectiva, siendo los colectivos los únicos vehículos que realizaban recorridos en la zona.

Esta no es la primera vez que los transportistas intentan paralizar sus servicios. El pasado 9 de enero se realizó una medida similar que, sin embargo, no logró la adhesión esperada, a diferencia de lo ocurrido este miércoles, cuando la paralización fue total y afectó la movilidad de personas que dependían del transporte público para llegar a sus destinos.

El Gran Valparaíso enfrenta así un nuevo desafío en materia de transporte público, mientras los pasajeros recurren a alternativas como colectivos o transporte privado para continuar con sus actividades.

