Paro de camioneros en San Antonio amenaza con desatar efecto dominó y extender las movilizaciones a lo largo de todo Chile

La paralización de la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai), la primera de este tipo durante el Gobierno de José Antonio Kast, podría convertirse en el punto de partida de un conflicto de alcance nacional.

Las demandas por el encarecimiento del diésel y el rechazo a nuevos pórticos de TAG en la Ruta 78 comienzan a encontrar eco en otras organizaciones del gremio.

La advertencia fue planteada por Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), quien anticipó que transportistas de distintas zonas del país podrían iniciar sus propias movilizaciones si no se abren espacios de conversación con las autoridades del Ejecutivo.

Según explicó el dirigente, existen conversaciones entre representantes del norte, la zona central, el sector agrícola y otros puertos, escenario que podría desencadenar un "efecto dominó" a partir de la protesta surgida este jueves en San Antonio.

La CNDC, además, manifestó públicamente su respaldo a Agreporsai, apuntando a que algunas tarifas de los fletes llevan años sin actualizarse y no reflejan el incremento de los costos operacionales, agravado por las alzas de los combustibles.

A esta advertencia se sumó Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur, quien condicionó una eventual movilización a que se concrete una nueva subida de los combustibles durante la próxima semana.

El dirigente aseguró que las bases están presionando por medidas de fuerza y que la situación económica de los transportistas se ha vuelto insostenible. También confirmó que ya plantearon sus inquietudes al biministro Louis de Grange.

De concretarse nuevas protestas en distintas zonas del país, la paralización iniciada en San Antonio podría dejar de ser un conflicto localizado y abrir un escenario de movilizaciones simultáneas en distintas regiones del país.

PURANOTICIA