Un llamado recibido a través de la plataforma 1211 permitió activar un procedimiento de Seguridad Municipal por un robo con intimidación ocurrido en el sector de Peñablanca, en la comuna de Villa Alemana.

Según los antecedentes, un hombre habría amenazado con un arma blanca a una locataria de un negocio ubicado en la intersección de Colo-Colo y Freire.

Mientras los equipos municipales se dirigían al lugar, a la altura del cuartel de Bomberos de Peñablanca encontraron a un grupo de personas que mantenía retenido a un individuo, cuyas características coincidían con las del sujeto denunciado.

En ese momento, algunos vecinos se encontraban agrediendo al retenido, por lo que un funcionario municipal intervino para resguardar su integridad física y resultó lesionado durante el procedimiento.

El individuo portaba un arma blanca que, de acuerdo con los antecedentes entregados, habría utilizado para intimidar a los locatarios. Además, fue vinculado a otro hecho de similares características ocurrido en el sector de Crispín Reyes con Santa María, también en Peñablanca.

A la llegada de Carabineros, dos personas afectadas por los hechos se presentaron en el lugar. Personal municipal, en coordinación con la policía, las trasladó a un centro asistencial para la constatación de lesiones. El sujeto quedó detenido por robo con intimidación, quedando el procedimiento a cargo de la policía uniformada.

El alcalde Nelson Estay señaló que "quiero destacar el trabajo de Seguridad Municipal y, especialmente, de nuestro funcionario, que intervino para resguardar la integridad de una persona que estaba siendo agredida, pese a que había sido retenida por su presunta participación en estos delitos. Esa es la forma en que debemos actuar: con rapidez, responsabilidad y siempre dentro de la ley, coordinándonos con Carabineros para que los procedimientos terminen como corresponde”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, indicó que “nuestro personal intervino para controlar la situación y dar aviso a Carabineros, procedimiento en el que uno de nuestros inspectores resultó con lesiones leves. Nuestro inspector concurrió al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) para constatar sus lesiones y someterse a los exámenes correspondientes, con el objetivo de descartar otras posibles complicaciones".

Asimismo, sostuvo que "hasta el momento, presenta luxaciones y un esguince en el hombro, lesiones que, afortunadamente, son de carácter leve, aunque lo mantendrán fuera de servicio durante algunos días. Este tipo de hechos refleja los riesgos que enfrentan diariamente nuestros funcionarios, pero también refuerza el compromiso de nuestra Dirección de Seguridad Pública y del alcalde Nelson Estay, de continuar trabajando firmemente en la prevención y el combate a la delincuencia en Villa Alemana”.

PURANOTICIA