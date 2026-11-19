Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, visitó la comuna de Cartagena, donde sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa Lily Silva y los directores municipales de Seguridad Municipal y de SECPLA.

Durante la jornada, las autoridades abordaron las principales problemáticas de seguridad que afectan a la comuna, con especial atención en los sectores de Barrio Estación y San Sebastián, donde se han registrado incivilidades y distintos hechos delictivos que preocupan a los vecinos.

La alcaldesa Silva destacó que "se ha concretado la visita junto al equipo técnico. Vamos a seguir trabajando, sobre todo por San Sebastián y Barrio Estación, por las problemáticas, incivilidades y también algunos delitos que han ocurrido”.

Por su parte, el subsecretario Guerrero manifestó que "vimos particularmente la situación del sector Estación y San Sebastián y estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Pero más que preocuparnos, nos vamos a ocupar, a través de programas, con mejoras en tecnología y con más patrullajes preventivos, tanto de las policías como de Seguridad Municipal”.

En la misma línea, comprometió el apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito para gestionar recursos que permitan fortalecer la seguridad en Cartagena.

Asimismo, adelantó que regresarán próximamente a la comuna para presentar medidas concretas, que serán abordadas junto a los vecinos de San Sebastián.

La visita también contempló un recorrido por la central de cámaras de televigilancia y la presentación de una nueva camioneta para Seguridad Municipal, adquirida gracias al financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que vendrá a sumarse a la seguridad en el sector rural de la comuna.

PURANOTICIA