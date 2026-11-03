Paro de camioneros de San Antonio tensiona la temporada de la fruta: advierten que Valparaíso no podría absorber toda la carga

La paralización de los camioneros independientes de San Antonio comienza a encender las alarmas en la actividad portuaria, justo cuando se aproxima uno de los periodos más relevantes para el comercio exterior de Chile. A seis días del inicio del paro, las conversaciones con empresas y autoridades no han conseguido acercar posiciones, mientras crece la preocupación por las consecuencias que podría tener el conflicto sobre la temporada de exportación de fruta, proyectada para este lunes 9 de noviembre.

Quien advirtió sobre la gravedad del escenario fue Carlos Mondaca, experto en asuntos portuarios, quien en entrevista con Puranoticia.cl cuestionó la falta de atención que ha recibido el paro de los transportistas independientes, manifestando que "históricamente los grandes medios, los medios de Santiago, solamente hablan de temas portuarios relacionados con San Antonio cuando les golpea el bolsillo".

El especialista puso especial énfasis en la cercanía de la temporada de la fruta, periodo en que el movimiento de carga perecible aumenta considerablemente y exige que toda la cadena logística funcione sin interrupciones. Según explicó, durante ese ciclo ingresan diariamente alrededor de mil contenedores con fruta de exportación a San Antonio, muchos de los cuales permanecen almacenados en depósitos que actualmente se encuentran bloqueados por la movilización de los transportistas.

El problema, advirtió, ya no sería sólo una amenaza futura. La permanencia prolongada de productos perecibles en esas condiciones puede provocar su deterioro y generar pérdidas para quienes participan en la cadena de exportación. "Estamos a días de que parta la temporada de la fruta y ya estamos teniendo los primeros problemas con eso", señaló, insistiendo en que el bloqueo de los depósitos puede comprometer el flujo de mercancías en un momento especialmente sensible para la actividad portuaria.

EL ROL DE VALPARAÍSO

Una extensión del conflicto también pone sobre la mesa la capacidad real del Puerto de Valparaíso para absorber la carga que no pueda movilizarse por San Antonio.

El experto explicó que en Valparaíso la fruta se moviliza a través del Terminal 2, correspondiente al Espigón, mientras que TPS no tendría capacidad suficiente para asumir por sí solo la demanda de ambos puertos durante la temporada. En ese escenario, una paralización prolongada en San Antonio podría generar complicaciones logísticas que no se resolverían simplemente derivando los embarques hacia Valparaíso.

"TPS no alcanza a dar abasto para la temporada de fruta de ambos puertos; o sea, no hay ninguna posibilidad de que si San Antonio está detenido, la fruta fluya con normalidad a través del puerto de Valparaíso", advirtió Mondaca.

CUESTIONA NEGOCIACIONES

El especialista también cuestionó la forma en que se ha abordado el conflicto y planteó que el Estado debe asumir un papel más activo en las conversaciones. En ese sentido, apuntó a la Comunidad Logística de San Antonio, creada en octubre de 2010 por la EPSA y que actualmente participa en la mesa de negociación.

No obstante, expresó que la presencia de esa instancia no estaría garantizando una representación neutral de los distintos actores involucrados. "Yo creo que el Estado hoy día debiera estar presente en esta conversación", manifestó.

Acerca de las diferencias existentes entre los transportistas y las empresas respecto de las condiciones económicas ofrecidas para destrabar la movilización, el especialista expuso a Puranoticia.cl que la propuesta de aumentar entre $1.000 y $2.000 por viaje no permitiría a los camioneros compensar los costos que deben asumir.

A esto sumó las tensiones que se habrían producido durante una de las reuniones con las autoridades. Mondaca aseguró que la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, habría calificado a los transportistas de "infantiles" y atribuido la movilización a un capricho. También afirmó que durante ese encuentro se les advirtió sobre la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.

LLAMADO A TRANSPORTISTAS

También recordó que San Antonio ya ha enfrentado paralizaciones portuarias de larga duración y reiteró que las consecuencias pueden ser especialmente complejas cuando estas coinciden con la temporada de exportación. Por eso, llamó a los grandes empresarios del transporte de carga a involucrarse en la crisis y prestar atención a las dificultades que enfrentan los camioneros independientes.

"Este es el hermano pobre de la logística de Chile, pero este también es un eslabón importante de la logística. ¿Por qué no lo vamos a tomar en serio?", planteó, haciendo un llamado directo a los dirigentes empresariales Sergio Pérez y Juan Araya para que observen la situación que está enfrentando el sector en San Antonio.

Finalmente, insistió en que el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, debería incorporarse directamente a las gestiones para buscar una salida al conflicto. A su juicio, la negociación requiere experiencia, conocimiento del territorio y capacidad para conducir conversaciones en escenarios de alta tensión, especialmente considerando que el calendario de la temporada frutícola deja cada vez menos margen para alcanzar un acuerdo.

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