Paro de buses en Quilpué y Villa Alemana dispara demanda del Tren Limache-Puerto y genera aglomeraciones en paraderos

El paro de conductores del transporte público en la provincia de Marga Marga está provocando serias complicaciones de desplazamiento para vecinos de Quilpué y Villa Alemana, quienes intentan trasladarse hacia comunas como Valparaíso, Viña del Mar y Concón. Ante este escenario, la empresa EFE Valparaíso implementó una serie de medidas operacionales para enfrentar el aumento de pasajeros.

El gerente general de la compañía estatal, Miguel Saavedra, explicó a Puranoticia.cl que "hemos realizado algunos ajustes operacionales para poder disponer y sostener con mayor tiempo la flota de trenes simples y dobles, principalmente ahora en la hora punta mañana. Ayer también tuvimos una importante afluencia de público durante la tarde".

En esa línea, detalló que "hemos estado con toda la flota operando, con mejor frecuencia y con mayor cantidad de trenes dobles también. Sin embargo, evidentemente, la cantidad de público ha sido tremenda, bastante, y eso lo que está haciendo es que se genera acumulación de gente en las estaciones, pero a medida que van pasando los carros, va pudiendo ingresar la gente para poder trasladarse".

Respecto a la operación en horario punta, Saavedra indicó que "en la hora punta mañana siempre partimos con una frecuencia de seis minutos y hay un bloque entre las 7 y las 8 de la mañana en que hemos incrementado la frecuencia a cuatro o cinco minutos. Incorporamos también este nuevo tren chino, que hace que tengamos una mayor capacidad de transporte, pero específicamente entre las 7 y las 8 hemos estado con una frecuencia de cuatro a cinco minutos".

Finalmente, sostuvo que "estamos esperando los datos consolidados, pero hemos notado una mayor cantidad de personas tomando el tren. En términos de buses, hoy día estamos con la flota full disponible para poder trasladar a la gente que viene de la provincia de Quillota, así que ha sido complejo poder levantar algún servicio clon, dado que lo más eficiente hoy día para poder trasladarse, dado que también ha aumentado mucho el flujo y la congestión vehicular, es el tren".

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