Paro camionero en San Antonio: Gobierno dice que es "problema entre privados", pero que se comprometieron a "ayudar y mediar"

La Asociación Gremial de Transportistas Porteadores Independientes de San Antonio (Agreporsai) anunció que mantendrá el paro contra las alzas del diésel y las bajas tarifas de fletes de los generadores de carga portuarios.

Por lo mismo, los transportistas mantendrán bloqueados los accesos a los depósitos extraportuarios de la ciudad. La medida fue adoptada tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno para buscar una solución.

Al respecto, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, dijo que es un conflicto entre privados, pero se mostró dispuesto a seguir dialogando con los transportistas que han afectado de manera parcial las actividades del puerto de San Antonio.

"Como Gobierno, hemos mantenido un diálogo permanente y muy respetuoso con los gremios nacionales de transportistas y camioneros desde marzo hasta la fecha, para ayudarlos a enfrentar las alzas de los combustibles", señaló.

Añadió que en este caso se trata de "transportistas conocidos como 'porteadores', que prestan servicios eventuales en el nodo logístico del puerto de San Antonio, quienes están pidiendo que se les permita traspasar a las tarifas las alzas de los combustibles".

"Este es un problema entre privados, pero como Gobierno nos comprometimos a ayudar y a mediar para facilitar el diálogo con las siete empresas que operan el puerto seco de San Antonio", afirmó el subscretario.

"El objetivo es que este aumento de costos se traspase efectivamente a las tarifas que estas empresas pagan a sus transportistas principales y también a los porteadores que se movilizaron", concluyó".

PURANOTICIA