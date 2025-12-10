Parlamentarios valoran salida de Lorena Cofré de la Seremi de Salud de Valparaíso y exigen indagar "a fondo" caso que derivó en suicidio

La tarde de este martes 9 de diciembre se confirmó la renuncia de Lorena Cofré como Seremi de Salud de la región de Valparaíso, salida que se produce luego que se diera conocer el caso de la periodista Sol Millakura, quien en noviembre pasado se quitó la vida tras presentar una denuncia por maltrato laboral y discriminación en la entidad.

La profesional de las comunicaciones fue desvinculada en marzo de este año de la Autoridad Sanitaria de la Quinta Región y, luego, dio inicio a una querella por vulneración de derechos, despido injustificado y discriminación a su identidad de género, recordando que Sol Millakura se identificaba como una persona no binaria.

Luego de suspenderse su militancia en el Frente Amplio (FA) y presentar una licencia médica asociada a razones de salud mental, finalmente este martes se comunicó que Lorena Cofré dejó su puesto como Secretaria Regional Ministerial de Salud, situación que fue bien evaluada por algunos diputados que representan a la región de Valparaíso.

DIPUTADOS VALORAN SALIDA

Tal es el caso de María Francisca Bello, del Frente Amplio, quien señaló que "la renuncia de la Seremi de Salud es lo correcto, es lo que exigimos también junto a la diputada Schneider hace varias semanas, y ahora lo que corresponde es garantizar una investigación transparente, pero sobre todo también una investigación ágil".

De igual forma, la parlamentaria del Distrito 6 manifestó que "lo importante es avanzar hacia espacio laborales donde realmente se respete la dignidad de las personas. Ni la ropa ni el maquillaje justifican el maltrato o la exclusión de tus labores como profesional y es indispensable asumir la responsabilidad política cuando se permiten que ambientes laborales sean dañinos para las personas de la disidencia".

Por su parte, el diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional (RN), planteó que "aquí estamos frente a la crónica de una salida anunciada, pero más allá de si fue por salud mental o por pérdida de confianza de la Ministra de Salud, sigo creyendo que debe investigarse a fondo todo lo que pasó dentro de la Seremi con la profesional que se suicidó. Es un tema demasiado sensible y delicado como para dejarlo reducido a una denuncia que solo conocemos por los medios".

"Quiero pedir formalmente que, más allá de la salida de la Seremi, cuya decisión se respeta y a quien le deseo que pueda recuperarse, también se indague lo ocurrido con la persona que lamentablemente decidió terminar con su vida. Ella presentó una denuncia formal y esta renuncia no puede significar que nunca se investigue lo que vivió mientras trabajaba en la Seremi", complementó el representante del Distrito 7.

Una posición similar fue la expresada por el diputado Hotuiti Teao, independiente pero cercano a la Unión Demócrata Independiente (Ind.-UDI), quien señaló que "en mi rol fiscalizador, pedí en la Comisión de Salud una revisión completa de los antecedentes del caso de Sol Millakura y del funcionamiento interno de la Seremi de Salud de Valparaíso. La gravedad de esta situación exige que la Cámara de Diputados ejerza su rol desde ya, con procedimientos claros y sin dilaciones".

A ello sumó que "esta solicitud es indispensable porque la renuncia de la Seremi no aclara nada. Por el contrario, confirma que había un conflicto profundo dentro del servicio, donde existía una denuncia formal por discriminación y maltrato laboral presentada por una funcionaria que terminó suicidándose. Cuando un caso llega a ese nivel, el Estado no puede permitirse zonas grises ni versiones parciales".

Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista (PS), recordó que "apenas supimos de esto, solicitamos una medida contundente respecto del tema, que era básicamente la salida de la Seremi, no porque fuera responsable directa, sino que porque bajo su dependencia se realizaron actos que son absolutamente graves, sobre todo en el contexto de un gobierno que asume el tema del respeto y la defensa de las diversidades. Por lo tanto, era evidente que se tenía que tomar una decisión rápidamente".

"Lamentablemente no se hizo y tuvimos que esperar que saliera una investigación, que salieran en los medios de comunicación y, por lo tanto, esta señal que es tardía... bueno, viene a enmendar, en parte, que esta sea una investigación lo más rigurosa que sea posible, pero creo que podría haber sido en el momento en que se solicitó, no después de que hubiera salido a nivel nacional y con el correspondiente daño político que esto ha generado", sentenció el legislador del Distrito 6.

Con la salida de Lorena Cofré, la Seremi de Salud de Valparaíso queda momentáneamente sin una autoridad titular, a solo tres meses de que termine el actual Gobierno. Esta vacancia, que podría extenderse por los próximos 90 días, abre un flanco relevante para el Ministerio de Salud, que deberá asegurar continuidad operativa y una conducción clara en la Quinta Región mientras se designa eventualmente a una nueva autoridad que permita retomar el funcionamiento regular de la institución.

