Diputado Barrios valora reparaciones tras filtraciones de agua en condominio de Forestal Alto en Viña del Mar

El diputado Arturo Barrios solicitó formalmente que la Cámara de Diputados oficiara con carácter de urgente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), con el objetivo de que fiscalizara de manera inmediata a la empresa concesionaria ESVAL, ante una grave anomalía técnica y sanitaria que afectó al condominio Las Palmas Chilenas II, en el sector de Forestal Alto en Viña del Mar.

El parlamentario socialista expuso en la Hora de Incidentes una situación que calificó como “insostenible para las familias del inmueble ubicado en calle Isla de Pascua, Block 165, donde reiteradas roturas de cañerías provocaron inundaciones permanentes, deterioro estructural y la proliferación de hongos y humedad al interior de los departamentos, afectando gravemente la salud y calidad de vida de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”.

Según explicó el legislador del Distrito 7 de la región de Valparaíso, “la raíz del problema estaba en una deficiente instalación de los arranques de agua potable, ya que los medidores colocados por la sanitaria no contaban con llave de paso individual, elemento básico que permitiría a los vecinos contar el suministro ante emergencias. Esta omisión impedía contener las filtraciones y perpetuaba el daño, pese a los reclamos formales ingresados tanto ante ESVAL, como ante la SISS”.

Después de siete días con el problema, y a raíz del reclamo oficializado ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el propósito de resolverlo, desde la empresa ESVAL y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Viña del Mar, acudieron al lugar para dar solución a la filtración en cuestión.

Considerando lo anterior, el diputado Arturo Barrios indicó que “la persistencia de una vecina como Pamela Urrutia, apoyando a la familia afectada de Violeta Garín, fue fundamental para que la empresa reaccionara. La ley es clara en señalar que la mantención del arranque y sus accesorios, incluida la llave de paso, es responsabilidad de la sanitaria. Y por tanto, es importante que finalmente ESVAL haya concurrido a resolver el problema”.

Finalmente, el parlamentario enfatizó el carácter humano de la denuncia: “No podíamos permitir que, por la negligencia técnica de una empresa, se afecte a niños, o a cualquier persona. Quiero valorar que cuando se aúnan gestiones y se responde a los llamados, es posible resolver problemas como éste, que permitieron devolver dignidad y seguridad a estas familias de Forestal Alto”.

