Pareja de Valparaíso se convirtió en el primer matrimonio homoparental en adoptar legalmente a un niño

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) celebró "con profunda alegría" que por primera vez en Chile, tras la entrada en vigencia de la ley, un matrimonio homoparental logró adoptar legalmente a un niño.

Se trata del contador auditor Javier Reyes y el bancario administrativo, Alejandro Vascone, quienes viven en la comuna de Valparaíso y tras dos años se convirtieron en el primer matrimonio homoparental en adoptar legalmente a un niño.

"Este hito es una muestra concreta de que las leyes de igualdad no solo transforman papeles, sino que también cambian vidas, protegen derechos y abren oportunidades reales para niñas, niños y adolescentes de tener hogares plenos de afecto", declaró el Movilh.

"Valoramos especialmente que esta primera adopción tras el matrimonio igualitario beneficie a una familia de Valparaíso, en tanto es hace seis la región con más denuncias por discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. Este avance para una familia de la región, envía una señal de esperanza y positivo cambio para todas las personas LGBTIQ+ de Valparaíso", añadió.

"Seguiremos trabajando para que nunca más la orientación sexual o identidad de género sean motivo de discriminación, y para que cada familia, sin importar su composición, tenga pleno acceso a la igualdad de derechos y oportunidades", concluyó.

(Imagen: Movilh)

