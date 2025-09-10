Click acá para ir directamente al contenido
Se trata del contador auditor Javier Reyes y el bancario administrativo, Alejandro Vascone, se convirtieron en la primera pareja de hombres en adoptar, tras la aprobación del matrimonio igualitario.

Pareja de Valparaíso se convirtió en el primer matrimonio homoparental en adoptar legalmente a un niño
Miércoles 10 de septiembre de 2025 14:47
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) celebró "con profunda alegría" que por primera vez en Chile, tras la entrada en vigencia de la ley, un matrimonio homoparental logró adoptar legalmente a un niño.

Se trata del contador auditor Javier Reyes y el bancario administrativo, Alejandro Vascone, quienes viven en la comuna de Valparaíso y tras dos años se convirtieron en el primer matrimonio homoparental en adoptar legalmente a un niño.

"Este hito es una muestra concreta de que las leyes de igualdad no solo transforman papeles, sino que también cambian vidas, protegen derechos y abren oportunidades reales para niñas, niños y adolescentes de tener hogares plenos de afecto", declaró el Movilh.

"Valoramos especialmente que esta primera adopción tras el matrimonio igualitario beneficie a una familia de Valparaíso, en tanto es hace seis la región con más denuncias por discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. Este avance para una familia de la región, envía una señal de esperanza y positivo cambio para todas las personas LGBTIQ+ de Valparaíso", añadió.

"Seguiremos trabajando para que nunca más la orientación sexual o identidad de género sean motivo de discriminación, y para que cada familia, sin importar su composición, tenga pleno acceso a la igualdad de derechos y oportunidades", concluyó.

(Imagen: Movilh)

