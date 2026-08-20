Pareja de delincuentes fue capturada tras asaltar a pasajeros de micro en Viña del Mar

Un patrullaje preventivo de Carabineros permitió detener a dos hombres acusados de participar en una serie de robos por sorpresa al interior de buses de locomoción colectiva en Viña del Mar.

El procedimiento se registró en la intersección de las calles Quillota con Arlegui, donde funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar realizaban controles preventivos.

En ese contexto, los uniformados observaron a dos hombres que descendieron de un bus. Se trataba de ciudadanos chilenos de 45 y 26 años, ambos con un amplio prontuario policial y detenciones anteriores por diferentes delitos.

Durante el control, se encontró en poder de los individuos tres teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, además de una billetera de color rosado que contenía documentación perteneciente a otra persona.

Al ser consultados por la procedencia de las especies, ninguno de los dos sujetos habría entregado una explicación que permitiera justificar su tenencia.

A partir de estos antecedentes, los funcionarios realizaron diversas diligencias investigativas que permitieron ubicar a cuatro víctimas, todas mayores de edad, quienes denunciaron haber sido afectadas por robos por sorpresa ocurridos al interior de buses de transporte público en distintos horarios.

Posteriormente, las víctimas reconocieron como propias las especies recuperadas por Carabineros, cuyo valor total fue estimado en $670 mil.

Con estos antecedentes, los funcionarios procedieron a detener a ambos individuos, quienes fueron trasladados hasta la unidad policial para continuar con el procedimiento correspondiente.

Cabe hacer presente que el procedimiento concluyó con Carabineros dando cuenta de todos los antecedentes al Ministerio Público, que estableció que pasen a audiencia de control de detención y eventual formalización posterior.

PURANOTICIA