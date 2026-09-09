Capturan a pareja acusada de maltrato animal en Quilpué: hallaron tres animales encerrados en pésimas condiciones

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Quilpué detuvieron en flagrancia a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal, tras encontrar tres animales encerrados en una bodega del sector Los Quillayes, en la comuna de Quilpué.

El procedimiento se desarrolló mientras los oficiales efectuaban diligencias investigativas ordenadas por la Fiscalía local en la Ruta F-760, instancia en la que tomaron conocimiento de las condiciones en que se encontraban dos perros y una gata, los cuales permanecían encerrados, sin posibilidad de salir y sin acceso a agua ni alimento.

Uno de los canes, mestizo con características similares a un galgo, presentaba un evidente estado de desnutrición y lesiones de larga data en su extremidad anterior izquierda, las que le impedían apoyarla con normalidad.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los detenidos ya habían sido aprehendidos anteriormente por hechos relacionados con el mismo delito, por lo que, debido a la reiteración de esta conducta, el Ministerio Público instruyó que fueran puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

Cabe hacer presente que los tres animales fueron rescatados y entregados a la Fundación de Protección Animal “4 Huellas”, cuyos integrantes estuvieron presentes durante la diligencia y quedaron a cargo de su protección y cuidado.

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