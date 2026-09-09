Más de 100 mil personas aún no canjean su Cupón de Gas en la región de Valparaíso

Hasta el 30 de septiembre estará vigente el Cupón de Gas licuado para todas aquellas familias que cumplan con hasta el 80% de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares. La medida comenzó su activación desde mayo de este año y ya ha beneficiado a más de 450 mil familias de la región de Valparaíso.

El apoyo extraordinario se enmarca en el plan “Chile Sale Adelante” y busca brindar una ayuda económica a las familias más vulnerables del país ante el alza internacional de los combustibles experimentados desde los primeros meses del año.

El cupón tiene un monto de $27.000 disponibles por beneficiario para canjear un tubo de gas licuado en las diversas empresas de distribución de este producto.

Una de las personas que canjeó el cupón de gas desde el inicio de esta ayuda extraordinaria del Gobierno es María Liliana Rodríguez, quien vive con su marido, sus hermanos y su madre, explicando que “es muy fácil hacerlo, hay que ir a la Caja Vecina con su carnet de identidad, piden el cupón y no se demoran más de 20 minutos en entregar el gas. Somos ocho personas que en total recibimos el beneficio, sobre todo mi hermano que estuvo enfermo y se bañaba con agua helada y ahora tiene para bañarse con agua caliente”.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, visitó el hogar de María Liliana y destacó que “ellos han sido beneficiados con este cupón de gas licuado de veintisiete mil pesos. Recordemos que es un beneficio que entregó nuestro Gobierno a través de este cupón, que puede ser canjeado en cualquiera de los centros de distribución de gas de nuestra región. Destacar además, que este beneficio está dentro del plan Chile Sale Adelante, así que queremos que más familias se sumen y cobren este cupón de gas licuado que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre”.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, ratificó que “en la región de Valparaíso, más de 551 mil personas han activado el Cupón de Gas para acceder a este beneficio que otorgó nuestro Gobierno. Sin embargo, solo 450 mil lo han cobrado o canjeado. Este beneficio es hasta el 30 de septiembre, por lo tanto, tenemos más de 100 mil personas que pese a que activaron el sistema para cobrar el cupón, aún no lo han hecho. No lo pierdan, no desperdicien esta oportunidad de recuperar ese bono porque ya lo activaron”.

Luisa Torres, madre de María Liliana, hizo el llamado a las personas a aprovechar este beneficio, ya que según su experiencia, le sirvió de gran ayuda. “Estoy muy agradecida, me sentí totalmente emocionada. Me quedaban como 3 días de gas, porque lo levanté y estaba livianito y entonces dije: ¿qué voy hacer? Sino tengo dinero para comprar gas, y cuando llega mi hija y me dice lo del cupón, lloré agradecida del Gobierno”.

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